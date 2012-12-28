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В России
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сегодня, 13:34
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
В России по поручению президента РФ создана правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев, первым заместителем назначен руководитель МЧС Александр Куренков. Он же возьмет на себя оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.
По словам Мишустина, сейчас необходимо как можно скорее восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Очистить от загрязнения побережье и акваторию и не допустить новых утечек нефтепродуктов.
Кроме того, особое внимание будет уделяться непрерывному мониторингу качества воздуха, проб воды — питьевой и в акватории Керченского пролива.
Создать правкомиссию, которая бы включала в себя руководителей и ответственных работников министерств и ведомств, правительству поручил президент РФ в ходе совещания с членами кабмина 9 января 2025 года.
Накануне в Анапу, где произошла катастрофа с танкерами, прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он сформировал оперштаб по ликвидации ЧП, — передает Bfm.ru.
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