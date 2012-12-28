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сегодня, 17:50
6

Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех

В больнице скончался директор коммунальной службы из Рязани.

В результате ДТП с участием трех автомобилей на 20-м километре трассы А-133 «Хлевное Липецк», которое произошло 30 декабря, скончался еще один человек — директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров. Об этом сообщает портал 62INFO.RU.

Владимир Шустов умер в больнице на рождество и уже похоронен на малой родине.

Напомним, что авария произошла около двух часов ночи. 64-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулем которой сидел 36-летний руководитель рязанской общественной организации «Доброволец» Илья Корякин. Легковой автомобиль после столкновения отбросило на грузовик «Скания». 

Оба водителя погибли на месте. В тот же день в больнице умер 42-летний пассажир «Ларгуса». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Водителей
сегодня, 20:05
Александр , спасти от гибели могут спасти только мозги ,да и то не всегда ! Слишком много любителей ездить на встречке !
Ответить
Город 48
сегодня, 19:40
Очень жаль
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Александр
сегодня, 19:19
А что же хвалёные подушки безопасности не сработали?
Ответить
Варя
сегодня, 18:37
Что творится!
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Лиза
сегодня, 18:24
Печально... соболезнование родным и близким.
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q
сегодня, 18:14
Это у них называется Праздники без происшествий?
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