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Происшествия
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сегодня, 17:50
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Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех
В больнице скончался директор коммунальной службы из Рязани.
Владимир Шустов умер в больнице на рождество и уже похоронен на малой родине.
Напомним, что авария произошла около двух часов ночи. 64-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулем которой сидел 36-летний руководитель рязанской общественной организации «Доброволец» Илья Корякин. Легковой автомобиль после столкновения отбросило на грузовик «Скания».
Оба водителя погибли на месте. В тот же день в больнице умер 42-летний пассажир «Ларгуса». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.
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