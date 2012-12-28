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сегодня, 15:26
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Уборщица отсудила у районной больницы 200 000 рублей

Женщина попала в ДТП на служебном автомобиле.

Елецкий районный суд удовлетворил иск прокурора в интересах 58-летней уборщицы к Елецкой районной больнице о возмещении морального вреда: женщина попала в ДТП на служебном транспорте.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, утром 9 февраля 2024 года в селе Чернава Елецкого района 59-летний водитель «УАЗ-39623» не справился с управлением. Машина попала в ледяную колею и пошла в неуправляемый занос. В результате автомобиль накренился и опрокинулся на левый бок и на нём развернулся почти на 180 градусов.

В ДТП пострадали три пассажирки «УАЗа». Здоровью одной из них — 58-летней уборщицы был причинён вред средней тяжести. Вывалившаяся с кресла женщина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы шейного и грудного позвонков. Выбраться из машины через разбитое лобовое стекло ей помог очевидец аварии.

Водитель «УАЗа» был признан виновным в аварии: он не выбрал безопасную скорость, не учитывал интенсивность движения и другие дорожные условия. Его оштрафовали на 20 000 рублей по статье 12.24 КоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

А уборщице пришлось долго лечиться: стационарное и амбулаторное лечение, а также восстановление после ДТП заняли почти девять месяцев. Привычный уклад жизни женщины был нарушен.

В результате по требованию прокурора больница должна выплатить пострадавшей 200 000 рублей. Хотя представитель Елецкой районной больницы пытался снизить размер компенсации, настаивая на том, что ответчик является бюджетным учреждением с большой кредиторской задолженностью.

Решение уже вступило в силу.
ДТП
производственный травматизм
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Комментарии (6)

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липчанка
3 минуты назад
Такие серьезные травмы и только 200 тыс Возможно, некоторых уборщиц возят на не одно рабочее место. Знаю одна устроилась в одну контору, а в другой на некотором расстоянии шел ремонт, и ей вменяли там тоже делать уборку.
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Манагер
сегодня, 20:37
Тут встаёт вопрос, зачем уборщице прикрепленной к конкретной больницы - куда то её перемешать корпоративным транспортом? А главное зачем?
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Захарова
сегодня, 17:12
А как вообще в государственном бюджетном учреждении может быть кредиторвская задолжэенность да и еще большая? Их разве не область и облзрав финансирует? Хотя если штат управленцев раздуть то тогда да
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Нонка
сегодня, 15:59
А что это за выезды уборщицей на служебных авто?Что за необходимость то уборщицу перемещать ?Что на участке работы закончились ?
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Житель
сегодня, 16:15
Ты за 200 000 завидуешь что ли?
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Викторм
сегодня, 15:37
А с тех, кто дорогу не чистил, ничего взять нельзя?
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