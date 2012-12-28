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Происшествия
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сегодня, 15:26
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Уборщица отсудила у районной больницы 200 000 рублей
Женщина попала в ДТП на служебном автомобиле.
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, утром 9 февраля 2024 года в селе Чернава Елецкого района 59-летний водитель «УАЗ-39623» не справился с управлением. Машина попала в ледяную колею и пошла в неуправляемый занос. В результате автомобиль накренился и опрокинулся на левый бок и на нём развернулся почти на 180 градусов.
В ДТП пострадали три пассажирки «УАЗа». Здоровью одной из них — 58-летней уборщицы был причинён вред средней тяжести. Вывалившаяся с кресла женщина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы шейного и грудного позвонков. Выбраться из машины через разбитое лобовое стекло ей помог очевидец аварии.
Водитель «УАЗа» был признан виновным в аварии: он не выбрал безопасную скорость, не учитывал интенсивность движения и другие дорожные условия. Его оштрафовали на 20 000 рублей по статье 12.24 КоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
А уборщице пришлось долго лечиться: стационарное и амбулаторное лечение, а также восстановление после ДТП заняли почти девять месяцев. Привычный уклад жизни женщины был нарушен.
В результате по требованию прокурора больница должна выплатить пострадавшей 200 000 рублей. Хотя представитель Елецкой районной больницы пытался снизить размер компенсации, настаивая на том, что ответчик является бюджетным учреждением с большой кредиторской задолженностью.
Решение уже вступило в силу.
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