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сегодня, 11:06
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Липчане больше 200 раз пожаловались на шум

Чаще всего источниками шума были работа отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования.

В прошлом году в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило 203 жалобы на шум. Чаще всего его источниками были работа отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам. Также жители региона жаловались на шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, шум от близко расположенных к жилых домам строительных площадок.

В Роспотребнадзоре отмечают: повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, он может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме. По 169 жалобам жителей Липецкой области на шум были даны разъяснения, по 6 — проведены проверки, 21 нарушителям тишины были объявлены предостережения, в одном случае дело ушло в суд.

По предписаниям специалистов Управления Роспотребнадзора Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проводит лабораторные исследования для определения соответствия уровня шума требованиям действующих норм и правил. С жалобой на нарушение тишины можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с письменным заявлением, а также заполнив электронную форму на Едином портале Роспотребнадзора для подачи обращений граждан.
шум
тишина
Роспотребнадзор
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сосед как напьётся
21 минуту назад
Музыку всю ночь слушает
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Командировочный
сегодня, 11:25
Жаловаться липчане любят
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аналитик
сегодня, 11:21
А на петарды не жаловались ? все одно никаких мер
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