Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
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Общество
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сегодня, 11:06
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Липчане больше 200 раз пожаловались на шум
Чаще всего источниками шума были работа отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования.
В Роспотребнадзоре отмечают: повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, он может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме. По 169 жалобам жителей Липецкой области на шум были даны разъяснения, по 6 — проведены проверки, 21 нарушителям тишины были объявлены предостережения, в одном случае дело ушло в суд.
По предписаниям специалистов Управления Роспотребнадзора Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проводит лабораторные исследования для определения соответствия уровня шума требованиям действующих норм и правил. С жалобой на нарушение тишины можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с письменным заявлением, а также заполнив электронную форму на Едином портале Роспотребнадзора для подачи обращений граждан.
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