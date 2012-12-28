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19-летняя студентка погибла на дороге Тербуны — Волово
Происшествия
Бобры в Хлевенском районе чуть не разрушили дорогу
Общество
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
В Мирном горит дом
Происшествия
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Происшествия
Читать все
Происшествия
2112
сегодня, 08:52
6

«Убийцу Кондрата» заключили под стражу

Дело со страшным видео набирает обороты.

Подозреваемого в убийстве, совершённом 2 января, заключили под стражу, сообщили в Липецка СУ СК России по Липецкой области.

В отношение него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Как уже сообщал GOROD48, ночью 2 января 2025 года 34-летний подозреваемый, находившийся на лестничной площадке дома в переулке Рудном в Липецке, в ходе конфликта избил 43-летнего знакомого, нанеся множественные удары по голове и телу. В результате открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. А по сети разлетелось видео, на котором мужчина с показывает окровавленный подъезд, лежащего на полу человека, и говорит, что «…убил Кондрата», спрашивая: «Знаете такого?».
Смерть потерпевшего
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Во как.
8 минут назад
Теперь создал проблему близким родственникам. Вази ему теперь передачи .А это много денег и нервов стоит. Бедные родители страдают от таких детей.
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Ага,
37 минут назад
Опять убил неосторожно
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Алкан лтз
47 минут назад
На передок его чтоб 15 лет не кормить!
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*
сегодня, 09:31
Этот 34 летний давно туда шол в колонию вопрос времени .по такому образу жизни не удивительно.Бил видать совсей , дури.
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да уж
сегодня, 09:06
Так это же не ЛТЗ.
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Гоша
сегодня, 08:58
А номер дома написать сложно? Небусь дом номер 6.
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