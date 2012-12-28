«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Происшествия
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сегодня, 08:52
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«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Дело со страшным видео набирает обороты.
В отношение него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
Как уже сообщал GOROD48, ночью 2 января 2025 года 34-летний подозреваемый, находившийся на лестничной площадке дома в переулке Рудном в Липецке, в ходе конфликта избил 43-летнего знакомого, нанеся множественные удары по голове и телу. В результате открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. А по сети разлетелось видео, на котором мужчина с показывает окровавленный подъезд, лежащего на полу человека, и говорит, что «…убил Кондрата», спрашивая: «Знаете такого?».
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