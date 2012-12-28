Происшествия
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24 минуты назад
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«Шевроле» перевернулся на автобусной остановке у Центрального рынка
Водитель вылез через окно и пошел спать, но его задержали и освидетельствование показало, что он пьян
По словам очевидцев, мужчина вылез из перевернутой машины через окно, попросил очевидцев не вызывать полицию и ушел.
Но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его все-таки задержали:
— Медицинское освидетельствование водителя зафиксировало состояния алкогольного опьянения. В отношении липчанина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8. И 12.33 КоАП РФ.
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