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24 минуты назад
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«Шевроле» перевернулся на автобусной остановке у Центрального рынка

Водитель вылез через окно и пошел спать, но его задержали и освидетельствование показало, что он пьян

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, сегодня в 01.15 ночи на проспекте Победы, на площадку для проезда и остановки автобусов городских и межмуниципальных маршрутов, «залетел» 56-летний водитель «Шевроле», снес дорожные знаки и перевернулся. В аварии он не пострадал.

По словам очевидцев, мужчина вылез из перевернутой машины через окно, попросил очевидцев не вызывать полицию и ушел.

Но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его все-таки задержали:

— Медицинское освидетельствование водителя зафиксировало состояния алкогольного опьянения. В отношении липчанина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8. И 12.33 КоАП РФ.
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
четкий
6 минут назад
Стукачи продали деда.
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Р
13 минут назад
Нужно сажать лет на 10 за езду пьяным
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Ольга
15 минут назад
Да сейчас и гаишников не увидишь.Алкаши по всему городу на дорогах куролесят.А во дворах орут всю ночь,туда полиция видно боится заходить.
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Так как есть
16 минут назад
Уважаемая ГИБДД ловите этих апельсинов как можно больше, в нашем уездном городке чувство вседозволенности и местечковости превалирует над законопослушностью и уважением прав окружающих !!!
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