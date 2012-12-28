«Шевроле» перевернулся на автобусной остановке у Центрального рынка

Водитель вылез через окно и пошел спать, но его задержали и освидетельствование показало, что он пьян

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, сегодня в 01.15 ночи на проспекте Победы, на площадку для проезда и остановки автобусов городских и межмуниципальных маршрутов, «залетел» 56-летний водитель «Шевроле», снес дорожные знаки и перевернулся. В аварии он не пострадал.По словам очевидцев, мужчина вылез из перевернутой машины через окно, попросил очевидцев не вызывать полицию и ушел.Но, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его все-таки задержали:— Медицинское освидетельствование водителя зафиксировало состояния алкогольного опьянения. В отношении липчанина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8. И 12.33 КоАП РФ.