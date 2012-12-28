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вчера, 15:00
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Врачи, биологи, психологи: потомки купца Хренникова собираются на открытие памятника предку

Некоторые из них никогда не были в Липецке, но давно изучают семейное генеалогическое древо.

История с установкой памятника купцу Алексею Хренникову в сквере Ворошилова, напротив стадиона «Металлург» дошла до Санкт-Петербурга, где живет Мария Гусева, чья прабабушка Вера Алексеевна Хренникова — правнучка Алексея Хренникова.

В семье Марии Гусевой хорошо знают историю своего рода. Генеалогией занимается дядя Марии — ученый-биолог Дмитрий Переверзев. Оказывается, что потомки потомственного почетного гражданина Липецка, купца первой гильдии Алексея Хренникова живут по всему миру. Многие разъехались во время революции 1917 года. Кто-то уехал в Бразилию, кто-то в Бельгию.

 — Мы с дядей буквально вчера разговаривали и он сказал: Машенька, пожалуйста, ты должна быть представителем от нашей семьи. Когда мы прочитали в Интернете, что у Алексея Петровича Хренникова не осталось потомков, мы очень возмутились. Чтобы вы понимали, в семье моей прабабушки Веры Алексеевны Хренниковой было 19 детей. Поэтому потомков у Алексея Петровича много!

Прабабушка Марии, Вера Хренникова была замужем за врачом Валентином Павловичем Скачевским.



Вера Алексеевна Хренникова и Валентин Павлович Скачевский

Валентин Скачевский учился в Московском университете, после окончания ординатуры с молодой женой уехал в Невель, где основал земскую больницу. Эта больница сохранилась до сих пор и используется по назначению. На фасаде здания висит  мемориальная доска с именем Валентина Скачевского. Работает небольшой музей в честь основателя. Судьба хирурга складывалась непросто, по словам Марии, ему дважды грозил расстрел из-за доносов.

 — Его не расстреляли, потому что он был талантливейшим хирургом и его некем было заменить, — уверена Мария.













Могила Валентина Скачевского также сохранилась, семья ее навещает.

 — У нас в семье мужчины, мягко говоря, любвеобильные. У него вторая жена была младше дочери — одна из врачей его клиники. Бабушка с ним разошлась и уехала в Петербург с детьми, — рассказала Мария, — Жила в этом городе (тогда Ленинграде) и во время блокады.

У Алексея Хренникова много потомков с интересными судьбами. Дед Марии Игорь Валентинович Скачевский был капитаном дальнего плавания.



Тетя Ольга Валентиновна Скачевская — известный врач-офтальмолог.



У Марии два образования — ветеринарное и психологическое. Ее сын тренер по плаванию.

 — Я зимовщица. Мы с мужем уже лет 20 уезжаем зимой путешествовать, — говорит Мария, которая боится пропустить открытие памятника Алексею Хренникову, ведь его точная дата не известна.









В Липецке Мария никогда не была. Но уверена, что обязана его посетить. В начале этого лета в Псково-Печерском монастыре к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что Марии непременно надо попасть к Тихону Задонскому.

 — У меня в голове прочно засело, что мне надо обязательно попасть к Тихону Задонскому, а потом оказалось, что это тоже в ваших краях. Это совершенно четкие знаки, мне четко указано направление, — уверена Мария. — Я хочу приехать на открытие памятника. Мне это важно, я хочу чтобы история семьи сохранилась. Алексей Хренников был не просто меценатом и создателем сахарного завода — он был человеком с огромной душой, с огромным сердцем, посвятивший себя России, людям, — говорит Мария.

Мария тоже занимается благотворительностью, видимо, это семейное. Собирает деньги для больных детей и домов престарелых. Причем переводы делает анонимно.

Фото: из личного архива Марии Гусевой
Хренников
родственники
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Комментарии (18)

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Как гость
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вчера, 23:16
Читая отзывы, вспоминается пациент из произведения М.Булгакова "Собачье сердце".
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Литературавед
вчера, 23:27
Это ко орому Преображенский звонил, и просил у него защиты от Швондера?
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Буквоед
вчера, 22:14
Город 48 просто молодцы! Этож надо отыскать семью, да ещё с такой интересной родословной! Жаль, что липецкое бюджетное издательство такими идеями не занимается.
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Селянка
вчера, 18:53
Потомки всех дворян, купцов и прочей интеллигенции и сейчас все хорошо живут. А потомки крестьян нищенствуют. Не зря говорят- что на роду написано. Не прыгнешь из бедности в богатство сразу, как ни крути. Вспоминаю бабушку умершую, которая говорила, что богато жила, т. к. корову имели. Это она не знала какие драгоценности и особняки имели не крестьянские семьи в городах. Но с ней никто никогда не спорил, пускай думала себе так, раз ее это радовало.
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Крестьянин
вчера, 18:13
Тогда потомки купца все нынешние бизнесмены
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С
вчера, 18:05
каких пор барыгам памятники ставят? На ЛТЗ его за стадион \Пламя\
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да уж
вчера, 17:07
Просто Мария....
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Гость111
вчера, 16:33
Ну, если они позволяют себе 20 лет ездить на зимовку, то за свой счет пусть и ставят. Один раз не съездят - сэкономят на памятник.
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пессимист я
вчера, 16:12
Удачно поставят памятник.Сзади стадион,справа КБ,слева супермаркет. В сквере Ворошилова по вечерам пьяные малолетки. Купец будет очень рад. Срамота. Не головой думаете,а .....извержением вулкана.
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Николай
вчера, 15:52
Все чаще убеждаюсь, что ум и талант передаются по наследству. Жаль, за сотню лет многие поразъехались или были уничтожены советской властью.
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Ломоносов
вчера, 17:54
А ты по каким наукам талант имеешь?
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Не совсем так
вчера, 17:51
Электросварку изобрели русские ученые:Берандос и усовершенствовать сварку, заменив угольный электрод металлическим-Славянников Американцы применили сварку по их методам в1917 году. Косность Царского правительства и России 30 лет мешала осуществления идеи Славянникова
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Петр Ильич
вчера, 16:00
Балы, упоительны вечера и хруст французской булки, прекрасная жизнь при царе - но...когда у тебя есть крепостные.
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петя .
вчера, 15:42
Мертвые души 2022 .сериал .вообще в тему.
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