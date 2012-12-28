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Общество
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вчера, 15:00
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Врачи, биологи, психологи: потомки купца Хренникова собираются на открытие памятника предку
Некоторые из них никогда не были в Липецке, но давно изучают семейное генеалогическое древо.
В семье Марии Гусевой хорошо знают историю своего рода. Генеалогией занимается дядя Марии — ученый-биолог Дмитрий Переверзев. Оказывается, что потомки потомственного почетного гражданина Липецка, купца первой гильдии Алексея Хренникова живут по всему миру. Многие разъехались во время революции 1917 года. Кто-то уехал в Бразилию, кто-то в Бельгию.
— Мы с дядей буквально вчера разговаривали и он сказал: Машенька, пожалуйста, ты должна быть представителем от нашей семьи. Когда мы прочитали в Интернете, что у Алексея Петровича Хренникова не осталось потомков, мы очень возмутились. Чтобы вы понимали, в семье моей прабабушки Веры Алексеевны Хренниковой было 19 детей. Поэтому потомков у Алексея Петровича много!
Прабабушка Марии, Вера Хренникова была замужем за врачом Валентином Павловичем Скачевским.
Вера Алексеевна Хренникова и Валентин Павлович Скачевский
Валентин Скачевский учился в Московском университете, после окончания ординатуры с молодой женой уехал в Невель, где основал земскую больницу. Эта больница сохранилась до сих пор и используется по назначению. На фасаде здания висит мемориальная доска с именем Валентина Скачевского. Работает небольшой музей в честь основателя. Судьба хирурга складывалась непросто, по словам Марии, ему дважды грозил расстрел из-за доносов.
— Его не расстреляли, потому что он был талантливейшим хирургом и его некем было заменить, — уверена Мария.
Могила Валентина Скачевского также сохранилась, семья ее навещает.
— У нас в семье мужчины, мягко говоря, любвеобильные. У него вторая жена была младше дочери — одна из врачей его клиники. Бабушка с ним разошлась и уехала в Петербург с детьми, — рассказала Мария, — Жила в этом городе (тогда Ленинграде) и во время блокады.
У Алексея Хренникова много потомков с интересными судьбами. Дед Марии Игорь Валентинович Скачевский был капитаном дальнего плавания.
Тетя Ольга Валентиновна Скачевская — известный врач-офтальмолог.
У Марии два образования — ветеринарное и психологическое. Ее сын тренер по плаванию.
— Я зимовщица. Мы с мужем уже лет 20 уезжаем зимой путешествовать, — говорит Мария, которая боится пропустить открытие памятника Алексею Хренникову, ведь его точная дата не известна.
В Липецке Мария никогда не была. Но уверена, что обязана его посетить. В начале этого лета в Псково-Печерском монастыре к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что Марии непременно надо попасть к Тихону Задонскому.
— У меня в голове прочно засело, что мне надо обязательно попасть к Тихону Задонскому, а потом оказалось, что это тоже в ваших краях. Это совершенно четкие знаки, мне четко указано направление, — уверена Мария. — Я хочу приехать на открытие памятника. Мне это важно, я хочу чтобы история семьи сохранилась. Алексей Хренников был не просто меценатом и создателем сахарного завода — он был человеком с огромной душой, с огромным сердцем, посвятивший себя России, людям, — говорит Мария.
Мария тоже занимается благотворительностью, видимо, это семейное. Собирает деньги для больных детей и домов престарелых. Причем переводы делает анонимно.
Фото: из личного архива Марии Гусевой
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