Женщина пострадала в двойном столкновении на площади Победы

За сутки на дорогах региона получили травмы пять человек.



Вечером 26 декабря в Липецке на площади Победы столкнулись «Лада Ларгус» с 26-летним водителем и «Пежо» под управлением 27-летнего водителя. От удара «Пежо» врезался в «Ладу Гранту» под управлением 27-летнего водителя. Пострадала в двойном столкновении 27-летняя пассажирка «Пежо». Ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.Утром четверга на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 18-летнего водителя и грузовик «Митсубиси Фусо Кантер» под управлением 31-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и 20-летний пассажир «Нексии».В Ельце на улице Советской произошло столкновение «ВАЗ-2112» с 63-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2109» под управлением 30-летнего водителя. Госпитализирован водитель «двенадцатой».В Липецке на проспекте 60 лет СССР получила травмы 70-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Этот автомобиль под управлением 68-летнего водителя столкнулся с «Джили».