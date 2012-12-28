Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
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сегодня, 10:48
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Женщина пострадала в двойном столкновении на площади Победы
За сутки на дорогах региона получили травмы пять человек.
Утром четверга на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 18-летнего водителя и грузовик «Митсубиси Фусо Кантер» под управлением 31-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и 20-летний пассажир «Нексии».
В Ельце на улице Советской произошло столкновение «ВАЗ-2112» с 63-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2109» под управлением 30-летнего водителя. Госпитализирован водитель «двенадцатой».
В Липецке на проспекте 60 лет СССР получила травмы 70-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Этот автомобиль под управлением 68-летнего водителя столкнулся с «Джили».
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