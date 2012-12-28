Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
Мастер участка погиб из-за разрушения соединительного элемента шланга
Происшествия
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: врача выпустили из СИЗО, звездопад на Советской и липецкий «Орешник»
Общество
Липецк полностью отказался от «Мечты»
Общество
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Общество
Зарплаты бюджетникам в Липецке подняли на 8,4%
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей
Происшествия
Окончание работ по строительству спортивной зоны на Зеленом острове перенесли на 2025 год
Общество
Читать все
В Липецкой области за неделю подорожали куры, подсолнечное масло и яйца
Экономика
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
29-летнего мужчину уговорили не прыгать с вантового моста в Каменный лог
Происшествия
34-летняя липчанка оформила SIM-карты на клиентов, которые за ними не обращались
Происшествия
К новогодним праздникам трамвай не повезет липчан через Октябрьский мост
Общество
Липчанин погасил полумиллионный долг по алиментам
Общество
Новогодние окна
Общество
Жительницу Грязей мошенники обманули на 700 000 рублей
Происшествия
Женщина пострадала в двойном столкновении на площади Победы
Происшествия
На улице Щорса горела «девятка»
Происшествия
Читать все
Происшествия
694
сегодня, 10:48
1

Женщина пострадала в двойном столкновении на площади Победы

За сутки на дорогах региона получили травмы пять человек.

Вечером 26 декабря в Липецке на площади Победы столкнулись «Лада Ларгус» с 26-летним водителем и «Пежо» под управлением 27-летнего водителя. От удара «Пежо» врезался в «Ладу Гранту» под управлением 27-летнего водителя. Пострадала в двойном столкновении 27-летняя пассажирка «Пежо». Ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Утром четверга на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» 18-летнего водителя и грузовик «Митсубиси Фусо Кантер» под управлением 31-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и 20-летний пассажир «Нексии». 

В Ельце на улице Советской произошло столкновение «ВАЗ-2112» с 63-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2109» под управлением 30-летнего водителя. Госпитализирован водитель «двенадцатой».

В Липецке на проспекте 60 лет СССР получила травмы 70-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Этот автомобиль под управлением 68-летнего водителя столкнулся с «Джили».

авария
ДТП
0
2
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это
18 минут назад
Все летуны,памперсы забыли купить.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru