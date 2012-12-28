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Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Происшествия
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сегодня, 09:18
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Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Вырывал радиаторы отопления, резал шины чужим автомобилям…
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2023 года обвиняемый проник на закрытую территорию организации, расположенной на территории Трубного проезда и устроил там погром.
На улице его внимание привлекли 4 автомобиля, которые злоумышленник помял, а также разбил боковые зеркала и стекла, порезал шины. Внутри административного здания гость Липецка повредил внутреннюю отделку, вырвал радиаторы отопления, разбил 26 пластиковых окон, хранившихся в помещении. Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.
Буяна задержали сотрудники уголовного розыска, в настоящее время завершено расследование по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских повреждений». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, причинённый ущерб придётся возместить.
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