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3567
сегодня, 09:18
13

Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей

Вырывал радиаторы отопления, резал шины чужим автомобилям…

В Липецке перед судом предстанет 40-летний житель Тамбова, которого обвиняют в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2023 года обвиняемый проник на закрытую территорию организации, расположенной на территории Трубного проезда и устроил там погром.

На улице его внимание привлекли 4 автомобиля, которые злоумышленник помял, а также разбил боковые зеркала и стекла, порезал шины. Внутри административного здания гость Липецка повредил внутреннюю отделку, вырвал радиаторы отопления, разбил 26 пластиковых окон, хранившихся в помещении. Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.

Буяна задержали сотрудники уголовного розыска, в настоящее время завершено расследование по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских повреждений». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, причинённый ущерб придётся возместить.
Погром
дебош
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Комментарии (13)

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Нонка
сегодня, 17:49
Во кого на СВО -всех врагов сокрушил бы !А чего мракобесил ,чего рвал и метал ? Всю пятерку на фронте отматал бы и вот она Победа,деньги и урок
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...
сегодня, 14:54
конкуренты подослали
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да
сегодня, 13:03
Сколько знал тамбовцев - они там почти все такие. Даже в Питере ездили бригадами там беспределить и людей резать - банды Кумарина тамбовские
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Клара
сегодня, 18:59
Тамбовский волк нам не товарищ ,как говорится.
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Согласен
сегодня, 15:44
Одно тамбовское восстание чего стоит... Много крови они тогда пролили...
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мститель
сегодня, 12:03
Расстроился тамбовчанин, огорчился сильно. Они ему денег задолжали, или еще чем обидели?
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Дятел
сегодня, 11:58
26 окон!Машины!Радиаторы!Мне не справиться!
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Удивлённый
сегодня, 11:40
А что они ему сделали?
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А смысл
сегодня, 11:31
Крушитель какой-то, может в тюрьму на макароны специально спешит
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ТТ
сегодня, 10:52
Тамбовский Терминатор
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Созерцатель.
сегодня, 10:43
А на ул.Передельческой неизвестный мужчина пытался отобрать сумочки у двух женщин, когда они шли на остановку. Одной сломал нос. Полиция отказывается искать перед новым годом, обещают отказ...
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Просто Виктор
сегодня, 09:46
Настоящий тамбовский волчара :)
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