Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей

Вырывал радиаторы отопления, резал шины чужим автомобилям…

В Липецке перед судом предстанет 40-летний житель Тамбова, которого обвиняют в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2023 года обвиняемый проник на закрытую территорию организации, расположенной на территории Трубного проезда и устроил там погром.На улице его внимание привлекли 4 автомобиля, которые злоумышленник помял, а также разбил боковые зеркала и стекла, порезал шины. Внутри административного здания гость Липецка повредил внутреннюю отделку, вырвал радиаторы отопления, разбил 26 пластиковых окон, хранившихся в помещении. Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.Буяна задержали сотрудники уголовного розыска, в настоящее время завершено расследование по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских повреждений». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, причинённый ущерб придётся возместить.