В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»

Прощание с Владимиром Бугаковым состоится во вторник.

В 1973-80 гг. Бугаков играет в нападении «сталеваров», на его счету провёл 205 матчей и забил 40 мячей. Он – 15-й бомбардир в истории «Металлурга».









2023 год. Ветераны того легендарного состава на праздновании 50-летия наивысшего успеха клуба. Бугаков второй справа в верхнем ряду. В живых теперь нет его и Александра Логунова (третий справа вверху), а также Виктора Ноздрина (сидит второй справа)











Вчера вечером на 75-м году жизни скончался известный футболист и тренер Владимир Бугаков.Липецкую футбольную общественность эта новость ошарашила, словно гром среди ясного неба. Владимир Николаевич до последнего вёл здоровый образ жизни, ходил в баню, постоянно наведывался на футбол – на матчи молодёжного «Металлурга» и главной команды, которую минувшей осенью начал тренировать его сын – Дмитрий Бугаков. В мае будущего года Бугаков-старший готовился отпраздновать 75-летие…Владимир Бугаков родился 3 мая 1950 года. Воспитанник липецкого футбола. В «Металлурге» дебютировал в 20 лет, сыграв в 1970 году 4 матча во второй лиге. И даже открыл счёт своим голам в командах мастеров!Затем Бугаков ещё пару лет повышал своё мастерство в дубле, в полноценно вернулся в 1973 году – тогда «Металлург» гремел, провёл свой самый удачный сезон в истории и занял 5-е место в первой лиге СССР! Тогда в рейтинге команд России (РСФСР) липчане с учетом клубов высшей лиге оказались на 8-м месте: выше стояла только пятёрка московских клубов («Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив», ленинградский «Зенит» и ростовский СКА. Это достижение вряд ли когда-то будет повторено.Закончил карьеру в 30 лет – рановато по сегодняшним меркам. Но остался в футболе. В 1989-99 гг. работал помощником у тогдашнего главного тренера «Металлурга» Александра Игнатенко. Идеальный ассистент – всегда владел всей статистикой, помнил про дисквалификации игроков (тогда о них ещё не напоминали электронно), причём без всяких бумажек.Работал начальником команды, тренером-селекционером, тренером а в последние годы трудовой деятельности – детским тренером. Вся жизнь в футболе. И вся - в «Металлурге».Как рассказал GOROD48 главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков,