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сегодня, 12:47
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В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»

Прощание с Владимиром Бугаковым состоится во вторник.

Вчера вечером на 75-м году жизни скончался известный футболист и тренер Владимир Бугаков.

Липецкую футбольную общественность эта новость ошарашила, словно гром среди ясного неба. Владимир Николаевич до последнего вёл здоровый образ жизни, ходил в баню, постоянно наведывался на футбол – на матчи молодёжного «Металлурга» и главной команды, которую минувшей осенью начал тренировать его сын – Дмитрий Бугаков. В мае будущего года Бугаков-старший готовился отпраздновать 75-летие…

Владимир Бугаков родился 3 мая 1950 года. Воспитанник липецкого футбола. В «Металлурге» дебютировал в 20 лет, сыграв в 1970 году 4 матча во второй лиге. И даже открыл счёт своим голам в командах мастеров!

Затем Бугаков ещё пару лет повышал своё мастерство в дубле, в полноценно вернулся в 1973 году – тогда «Металлург» гремел, провёл свой самый удачный сезон в истории и занял 5-е место в первой лиге СССР! Тогда в рейтинге команд России (РСФСР) липчане с учетом клубов высшей лиге оказались на 8-м месте: выше стояла только пятёрка московских клубов («Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив», ленинградский «Зенит» и ростовский СКА. Это достижение вряд ли когда-то будет повторено.

В 1973-80 гг. Бугаков играет в нападении «сталеваров», на его счету провёл 205 матчей и забил 40 мячей. Он – 15-й бомбардир в истории «Металлурга».

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2023 год. Ветераны того легендарного состава на праздновании 50-летия наивысшего успеха клуба. Бугаков второй справа в верхнем ряду. В живых теперь нет его и Александра Логунова (третий справа вверху), а также Виктора Ноздрина (сидит второй справа)

Закончил карьеру в 30 лет – рановато по сегодняшним меркам. Но остался в футболе. В 1989-99 гг. работал помощником у тогдашнего главного тренера «Металлурга» Александра Игнатенко. Идеальный ассистент – всегда владел всей статистикой, помнил про дисквалификации игроков (тогда о них ещё не напоминали электронно), причём без всяких бумажек.

Работал начальником команды, тренером-селекционером, тренером а в последние годы трудовой деятельности – детским тренером. Вся жизнь в футболе. И вся - в «Металлурге».

Как рассказал GOROD48 главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков, прощание с его отцом состоится во вторник, 17 декабря, в 11:00 в Христорождественском соборе Липецка (пл. Соборная, 4).

Напомним, месяц назад липецкий футбол потерял ещё одного человека-глыбу. После продолжительной болезни на 72-м году скончался известный тренер и экс-директор ДЮСШ №12 Виктор Шамаев.

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Футбол
«Металлург»
Владимир Бугаков
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Комментарии (5)

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1
43 минуты назад
Липецкий футбол - сама по себе утрата липецкого спорта.
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Ильич
56 минут назад
Соболезнования родным и близким...
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Лиза
сегодня, 14:09
Соболезнование родным и близким...
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vlad
сегодня, 13:56
Соболезнование родным и близким. Светлая память. "Да, были люди в своё время, не то, что нынешнее племя...." ©
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Бес.
сегодня, 12:59
Светлая Память!
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