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Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
Происшествия
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сегодня, 10:42
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Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
А 27-летнего жителя Долгоруково обманули при заказе интим-услуг.
Тогда женщина отправилась просить деньги в долг у двух своих ровесников-соседей. И те любезно согласились помочь: 69-летний сосед дал ей 100 000 рублей, 68-летняя соседка — 95 000 рублей. Но вывести 17 000 долларов США так и не получилось. 6 декабря пенсионеры все вместе пришли в полицию.
47-летний житель Догоруково 8 декабря хотел заказать проститутку. За интим-услуги он перевёл 23 300 рублей, но оказалось — мошенникам.
51-летний липчанин тоже хотел 8 декабря организовать свой досуг. Но он выбрал культурную программу и собирался купить билеты в театр. Но тоже нарвался на мошенников: мужчина остался без 28 540 рублей и без билетов.
20-летнюю липчанку обманули, предложив 5 декабря подработку на торговой площадке. Заработать ничего не получилось: наоборот, c карты девушки пропали 43 500 рублей.
56-летнему липчанину 5 декабря позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и обманул мужчину под предлогом восстановления доступа к порталу «Госуслуг»: со счёта мужчины были списаны 100 000 рублей.
50-летний житель Липецкого округа с 4 по 6 декабря хотел получить дополнительный заработок в сфере рекламы товаров в приложении маркетплейса. С работодателем он общался в мессенджере и лишился 15 250 рублей.
35-летняя липчанка ещё 1 декабря нашла в соцсетях объявление о продаже куртки и лишилась 43 720 рублей. 7 декабря покупательница пришла в полицию.
29-летнюю липчанку тоже обманули при продаже куртки через мессенджер — но она лишилась уже 91 502 рубля.
25-летнему грязинцу позвонили в мессенджере и убедили предпринять действия по сохранению своих денег: мужчина последовал совету и перевёл через платёжную систему на различные «безопасные счета» 405 000 рублей.
В Становом 35-летняя женщина хотела купить пресс-подборщик и внесла за него предоплату в 20 000 рублей, но продавец оказался мошенником.
В Усмани точно также обманули 40-летнюю женщину на 14 000 рублей при покупке компьютерного стола. Она нашла объявление на сайте и договорилась о покупке и доставке. Потом продиктовала пришедший на телефон SMS-код и сразу лишись денег.
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