Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Общество
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сегодня, 16:11
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 8 декабря на восьми улицах станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Плеханова, 8, улица 40 лет октября, 29а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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