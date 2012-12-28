На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 8 декабря на восьми улицах станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 8, 10 по улице Плеханова, № 5 на площади Плеханова, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 193, 195, 197а по улице Студеновской, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Смыслова, № 5 по улице Ушинского, №№ 2, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Плеханова, 8, улица 40 лет октября, 29а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.