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Общество
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41 минуту назад
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Выходные в Липецке: наш аналог группы «Комбинация», Илюха «Потолок» и «Аве Альфред»
Представляем вам подробную культурную программу наступившего уикенда.
Как обычно, начинаем рубрику выходного дня с отличной песни. Сегодня липчанам исполнит её столичный певец и композитор Никита Малышев. Многим он известен, как автор песен группы «Асоль».
Видео Аркадия Свиридова снято на прошлой неделе во время концерта гостя у наших друзей в АРТ-пространстве «Модное место». Песня на стихи Осипа Мандельштама.
Ветер
В субботу, 7 декабря, в Липецке ожидается небольшой снег, температура днём – от -2 до-4 градусов.
Отключение воды
Суббота – лучшее время, чтобы оставить жителей без удобств. 7 декабря с 10:00 холодную воду перекроют на улице Елецкой, 8а, а также в частном секторе на улицах 9 января, Ватутина, Докучаева, Елецкой, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лескова, Лобачевского, Матросова, Павлова, Партизанской, Севастопольской, Спартака, Социалистической, Спортивной, Украинской, Цимлянской, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.
В воскресенье, 8 декабря, с 10:00 и до конца ремонта «подарок» в виде отключения воды ожидает жителей улиц 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 21, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 43, 45, 47; Интернациональной, 5а, 5б; Плеханова, 8, 10; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; Студеновской, 193, 195, 197а; Ушинского, 5; на площадях Константиновой, 2, 4, 5, 6, 7; Плеханова, 5.
Плановых отключений света во время уикенды к счастью для липчан не будет.
В «Есенинке» своя Арт-мосфера
Центральная городская библиотека им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) ждёт липчан субботним вечером с 16:00 на «Арт-мосферу» - цикл культурных и разлекательных мероприятий.
Ознакомиться с расписанием можно ниже. Вход свободный.
Кино
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) организует зимние кинопоказы. На очереди «Лонки – великий обманщик». Южная Корея, 2023. Мультфильм. Ом Ён-щик (6+).
Игроки соревнуются, чтобы получить Суперпояс. Кто будет им обладать, станет правителем мира. Лонки, Лиу и Попо решили стать одной командой, чтобы выполнить задание. Но Лонки — великий обманщик, и у него свои коварные планы.
Роли дублируют: Полина Ртищева, Александр Игнатенко, Антон Савенков.
Киносеансы 7 декабря в 15:00; 8 декабря в 12:00, 15:00.
Кино с «Ностальгией»
А ещё в ОЦКНТ 7 декабря в 17:00 проведёт своё заседание липецкий киноклуб «Ностальгия». Смотреть и обсуждать будут картину ««Корова». Иран, 1969. Драма. Режиссёр Дариуш Мехрджуи (12+).
Кадр из фильма
Вся деревня знает, что Машти Хассан любит свою корову до смерти. Однажды он отправляется в Тегеран, а его корова умирает. Зная какие отношения у Хассана с коровой, по его возвращении односельчане говорят ему, что корова убежала. Фильм-победитель Берлинского кинофестиваля 1972 г. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,9.
В ролях: Эззатола Энтезами, Махин Шахаби, Али Нассирьян.
Вход свободный.
Казино – ну, почти…
АРТ-пространство «Модное место» вновь приглашает в субботу в игротеку. 7 декабря в 11:30 липчан зовут поиграть в «Руммикуб» и другие настольные игры (12+).
Кто-то может освоить новые забавы для себя, более серьёзные игроки будут готовиться к новым чемпионатам. В настолках они тоже проводятся! А можно и начать карьеру авторитетного игрока – вдруг в вас дремлют скрытые возможности?
Художественный мастер-класс
Тех же, кто хочет освоить кисть, ждут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). 7 декабря в 14:00 пройдет новогодний мастер-класс «Елка желаний» от участников клуба художников «Горизонт» (12+).
Желающие смогут прямо на нём создать свой рисунок. Так же вас ждёт беседа о взгляде творца и зрителя, о различных пространствах.
Вход свободный, но требуется предварительная запись.
Илюха и Андрюха возвращаются!
Отличный концерт ожидается 7 декабря в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
Илья Фетисов, он же Илюха «Потолок», основатель автор и исполнитель собственной группы «Потолок» зажжёт вместе с товарищем Андреем Оборотовым (18+). Вас ждут песни и задушевные разговоры – всё на одной сцене. А ещё - гитары, бубны и пианино.
"Потолок", который в творчестве ещё не достиг своего потолка
Вход – донат.
Театр
Коротко о театральной программе. ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) юным зрителям покажет 7 декабря в 11:00 спектакль «Маленький принц» (12+), а 8 8 декабря в 11:00 «Сказку о царе Салтане» (0+).
Взрослым же предлагают 7 декабря в 19:00 – историю «Таланты и поклонники» по пьесе А.Н. Островского о буднях и нравах провинциального театра (12+): 8 декабря в 19:00 – комедию Р.Куни «Слишком женатый таксист» о ловком двоеженце, который попадает в совсем не ловкую ситуацию (18+).
Айболит и Маугли
В Липецком государственном театре кукол 7 декабря в 11:00 покажут сказку «Айболит» (0+), а 8 декабря в 11:00 – «Сердце джунглей. Маугли» (6+).
Музыкальный «Маленький принц»
В воскресный день 8 декабря концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) ждёт липчан на музыкальном представлении «Маленький принц» (6+).
По наиболее известному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Музыку, которую написал композитор Ефрем Подгайц, исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, дирижировать которым будет Антон Коротун. Текст читает Татьяна Никиреева.
Музыка XX века
А в 17:00 в «Унионе» ждут зрителей на концерте «Аве Альфред!», посвященный композиторам XX века (12+).
Татьяна Левитина
Творческий вечер
Воскресенье вообще окажется очень музыкальным. В ЛОУНБ 8 декабря в 13:00 состоится юбилейный творческий вечер поэта, автора-исполнителя Натальи Ушаковой.
Гости услышат стихи и песни, смогут задать вопросы и сказать добрые слова.
Восходящие «звёздочки»
А в 19:00 в воскресенье в ЛОУНБ выступит липецкое девичье трио «INSOMNIA» (16+).
Программа называется «Музыка во времени и пространстве». В исполнении девчат прозвучат известные песни российской эстрады. Липецкий аналог группы «Комбинация» только начинает свой творческий путь: помнится Апина и Ко на заре своей деятельности выступали по колхозам и ездили с гастролями в заражённый Чернобыль. У всех старт карьеры был тернистым…
Здесь и вверху фото vk.com/insomniatrio
Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрики вы можете сделать их ещё более яркими даже зимой, посетив любое из представленных выше мероприятий. Или в будущем придумать своё – а мы о нём напишем. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
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