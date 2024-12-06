В Липецке ночью разбили дверь бара

Полиция проводит проверку.

Сегодня ночью в баре по улице Депутатской разбили стеклянную дверь.— Заявление о порче имущества поступило в полицию, наши сотрудники выезжали на место. По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3 УМВД России по городу Липецку. Сумма ущерба устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.