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Происшествия
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сегодня, 13:34
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В Липецке ночью разбили дверь бара
Полиция проводит проверку.
— Заявление о порче имущества поступило в полицию, наши сотрудники выезжали на место. По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3 УМВД России по городу Липецку. Сумма ущерба устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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