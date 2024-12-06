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сегодня, 13:34
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В Липецке ночью разбили дверь бара

Полиция проводит проверку.

Сегодня ночью в баре по улице Депутатской разбили стеклянную дверь.

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— Заявление о порче имущества поступило в полицию, наши сотрудники выезжали на место. По факту происшествия проводит проверку отдел полиции №3 УМВД России по городу Липецку. Сумма ущерба устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Жесть
2 минуты назад
Видно - это жена завсегдатая этого бара!
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Липа
2 минуты назад
Нечего пивнушки открывать на каждом шагу
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Зуб даю.
сегодня, 14:12
Хоть одна хорошая овость за неделю!
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