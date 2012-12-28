Сегодня в Липецке: День ароматных носков и зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов
47-летний ельчанин перевел мошенникам 310 тысяч рублей по совету «сотрудника Росфинмониторинга»
Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку, подозреваемую в краже у старушки
Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда
Усманская администрация заплатит полмиллиона рублей травмированной на скейтплощадке девочке
Происшествия
277
48 минут назад
2
24-летний усманец отправился в колонию-поселение за пьяную езду на скутере
А сам скутер конфисковали в пользу государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень уже был судим за нетрезвую езду, но 23 октября прошлого года он сел пьяным за руль скутера и его остановили сотрудники ДПС.
0
1
0
0
2
Комментарии (2)