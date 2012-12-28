24-летний усманец отправился в колонию-поселение за пьяную езду на скутере

А сам скутер конфисковали в пользу государства.

Усманский районный суд приговорил 24-летнего мужчину к шести месяцам колонии-поселения, лишению водительских прав на три года и конфискации скутера «Ирбис» за повторный случай пьяной езды. Мужчину осудили по части второй статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение аналогичного преступления».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень уже был судим за нетрезвую езду, но 23 октября прошлого года он сел пьяным за руль скутера и его остановили сотрудники ДПС.