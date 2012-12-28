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48 минут назад
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24-летний усманец отправился в колонию-поселение за пьяную езду на скутере

А сам скутер конфисковали в пользу государства.

Усманский районный суд приговорил 24-летнего мужчину к шести месяцам колонии-поселения, лишению водительских прав на три года и конфискации скутера «Ирбис» за повторный случай пьяной езды. Мужчину осудили по части второй статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение аналогичного преступления».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень уже был судим за нетрезвую езду, но 23 октября прошлого года он сел пьяным за руль скутера и его остановили сотрудники ДПС.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Викторм
40 минут назад
Ну, как-то так. Условное,. видимо, уже было. Ну, если не понимает...
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Велосипедист
42 минуты назад
Скутер не мотоцикл. Могли бы простить!
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