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Происшествия
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04.12.2024 14:56
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Ничего опасного в школе, суде и информационно-аналитическом центре не нашли
Все здания проверены, они возобновили работу в обычном режиме.
— Никаких предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан и конструкциям зданий, не обнаружили, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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