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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День ароматных носков и зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

Рассказываем все самое главное про наступивший день.

Зима к нам не торопится

Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 3, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31; Геологической, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Интернациональной, 5а, 5б; Исполкомовской, 5, 8; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 45; Монтажников, 3а, 5а, 6/1; Ново-Весовой, 18,19, 20, 21, 22; Плеханова, 8, 10; Ударников, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 21; Юношеской, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 11, 18, 21, 129; на площади Плеханова, 5; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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Расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах Ново-Весовой, Пролетарской.

Техникумы третий день без света

С 9:00 до 17:00 обесточат улицы А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусскую; Брюллова; Краснодонскую; Стасова, 26 – 40; переулок Космический, 36; садоводчество «Сокол-2», д. 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а. Третий день подряд останутся без света Липецкий техникум сервиса и дизайна и Липецкий торгово-технологический техникум.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета погаснет свет на срок до 3-х часов на улицах А.Г. Стаханова 59; Московской, 6а, 6е, 109а; а также в 29-м микрорайоне.

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Памяти Зураба Соткилавы

В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 16:00 состоится виртуальный концерт народной артистки РФ Хиблы Герзмавы (сопрано) и российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижёра Кристиана Кнаппа (6+).

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Концерт посвящён памяти выдающегося советского и грузинского певца Зураба Соткилавы (1937 – 2017).  Виртуальный – это значит, что изображение покажут на большом экране, а музыка будет звучать при помощи специальной профессиональной аппаратуры.

Вход свободный.

Творческий вечер

В областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2_ в 17:30 состоится творческий вечер преподавателя колледжа искусств им. К. Н. Игумнова Елены Батрын и старшего преподавателя ИКиИ ЛГПУ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского Светланы Филипповой «Россия — Родина моя» (12+).

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В программе: фортепианные и вокальные произведения русских и зарубежных композиторов, а также русские народные песни и песни Донского края.

Бесплатно.

Занимательная физика

В главной библиотеке региона сегодня уделят внимание и науке в её современном изложении. В 16:00 молодой преподаватель Вадим Климентьев продолжит свой курс «Углубленная и олимпиадная физика» (12+) для учеников 9-х классов.

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Климентьев не только великолепно трактует предмет, но и показывает подрастающему поколению, что учиться – это модно и интересно.

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 устроят просмотр фильма «Амели». Франция, 2001. Мелодрама, комедия. Режиссёр Жан-Пьера Жёне (18+).

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 8,0. Входит в «топ-250» лучших фильмов в истории, занимая 124-е место.

В ролях: Одри Тоту, Матьё Кассовиц, Лорелла Кравотта


Липецкие традиции

Сходить сегодня можно и на экскурсию – в Арт пространство «Модное место2 при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а).

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В 12:00 здесь пройдёт интерактивная экскурсия «Традиции Липецкого края» (6+), которая расскажет о быте, народных промыслах, жизни наших предков. Посетить выставку можно бесплатно.

Страна охранников и курьеров

Средняя зарплата пешего курьера в Москве за 4 года выросла на 100%, программиста — на 77%, подсчитал сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob.

Примерно такая же картина наблюдается и в других городах, в том числе – в Липецке. Вакансий служб доставки за год стало больше на 12%, а количество резюме увеличилось на 7%, стало быть – нехватка кадров.

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В течение следующего года мы будем наблюдать стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10—15%, спрогнозировали в SuperJob. Сейчас в этой сфере отказались от барьеров в найме — берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся - от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров.

P.S. Сегодня ещё День информатики. Считается, что 4 декабря 1948 г. был был официально зарегистрирован проект предшественника современного компьютера. Поздравляем всех, кто имеет отношение к IT-технологиям!

Пишите письма Деду Морозу и дарите друг другу носки

А ещё 4 декабря лучше всего начинать писать письма Дедушке Морозу. Прекрасная возможность, чтобы практически за месяц до наступления новогоднего торжества начать приучать своих маленьких детей к грамотному изложению мыслей на бумаге.

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Кроме того, сегодня празднуют День объятий и День душистых носков. Не нужно морщиться и смеяться! Своевременный и нужный семейный праздник. Именно в этот день рекомендуют подарить своей второй половины свежую пару. Так что – бегом в магазин!

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Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
....
18 минут назад
Зарплата курьеров, особенно по доставке готовой еды, будет расти. Продукты используют за бесценок , бесплатно, в основном с истекшим сроком годности. А продают дороговато. Очень хорошая прибыль.
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Инок
21 минуту назад
Всех православных христиан поздравляю с праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы!
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