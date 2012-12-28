Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
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37 минут назад
Фигура железной птицы во Франции придавила 13 человек
В коммуне Трувиль-Сюр-Мер в Нормандии проходил праздник в честь грядущего Рождества. Улицу украсили гигантской птицей, висевшей на толпой на специальных тросах.
"В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", — пишет газета.
Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.
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