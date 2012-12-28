«Семерка» в Задонском районе буквально сломала столб

В Сети появилось видео последствий ДТП в районе села Тюнино: снизу обломок столба пробил днище машины, верхняя часть рухнула на крышу

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Видео: VK.com

Как сообщал GOROD48, сегодня на автодороге «Задонск – Донское» в столб врезался «ВАЗ-2107».Последствия аварии сняли на видео. После удара в столб, «семерка» практически перерубила его на две части. Арматуры нижней части столба пробили машину с днища, а верхняя часть упала на крышу сплющив ее по середине.Как выжили находившиеся в автомобиле 36-летний водитель автомобиля и его 48-летний – загадка.