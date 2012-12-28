Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Происшествия
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39 минут назад
«Семерка» в Задонском районе буквально сломала столб
В Сети появилось видео последствий ДТП в районе села Тюнино: снизу обломок столба пробил днище машины, верхняя часть рухнула на крышу
Последствия аварии сняли на видео. После удара в столб, «семерка» практически перерубила его на две части. Арматуры нижней части столба пробили машину с днища, а верхняя часть упала на крышу сплющив ее по середине.
Как выжили находившиеся в автомобиле 36-летний водитель автомобиля и его 48-летний – загадка.
Видео: VK.com
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