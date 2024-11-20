Выходные в Липецке: второй сезон мультиспортивной детской лиги, громкая музыкальная премьера

Рассказываем о главных событиях уикенда.





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Температурные качели



Погода словно решила подразнить липчан. В субботу столбик термометра поднимется до очень высоких для конца ноября +8-10 градусов тепла. Но «Ташкент» продлится всего один день. Уже в воскресенье температура резко упадёт до 0, максимум – 2 градусов со знаком «+».













23 ноября с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Интернациональной, 29а, 35, 35б; Одоевского, 5; Рыбалко, 8. В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Варшавской, Винницкой, Задорожной, Зорге, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Олимпийской, Писарева, Подсобное хозяйство, Постышева, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.



















О самом спектакле пока судить трудно (сами ни разу не видели), но стоит отметить, что в постановке режиссёра Народного артиста России Виктора Кривоноса поют все лучшие голоса филармонии Анастасия Пименова, Игорь Пронин, Артём Тарасов, Сергей Колесник, Василина Бережная, Наталья Плюснина, Ульяна Удалова, Андрей Карпий и другие.









Воскресенье филармония решила отдать под воспитание собственного зрителя. 24 ноября в «Унионе» пройдут очередные уроки музыкального ликбеза из цикла «Скрипка, бубен и фагот». На этот раз речь пойдёт о кларнете, его особенностях, звучании и роли (0+).

















Занятие пройдёт дважды – в 11:00 и в 12:30.

В воскресенье мы будем праздновать главный материнский день, с которым и поздравляем липчанок. Естественно, не обойдётся без концертов в честь этого события.





23 ноября в 15:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) состоится праздник, посвященный Дню матери (6+). Концерт организован волонтерами центра для своих мам: яркое музыкальное представление, полное трогательных песен, танцев и стихов. Будут работать фотозоны, пройдут забавные и трогательные конкурсы.











Субботний вечер очень приятно будет провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:03 (и ни минутой позже!) здесь начнётся концерт авторской песни Владимира Юхно.(12+).















Фото vk.com/vu.creation



Кто такой Юхно? Владимир и его группа с 1997 по 2024 год записали 11 музыкальных альбомов и сняли около десятка клипов, самые известные из которых: «Матушка трава», «В ночь под Рождество», «Ветербург», ездили с концертами не только по России, но и побывали в Италии, Швеции, Финляндии.





Субботним же утром можно развлечься в «Модном месте» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). в 11:30 клуб «Изумрудный город» приглашает всех желающих сыграть в настольные игры и выявить победителей (12+).













Если не умеете и не знаете правил – не беда: всему обучат прямо на месте.

Состоятельная и благополучная семья Кервудов желают одного - пополнить свою семью, взяв на попечение ребенка из приюта. И именно сегодня их посетит некая миссис Поттер, которая и вынесет окончательный приговор – «быть или не быть усыновлению». Но, к сожалению, Том Кервуд обладал существенным недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой семьи.













24 ноября в 18:00 смотрите спектакль «Ханума» по пьесе Г. Канчели, А. Цагарели (12+), с которого четверть века назад и начиналась история театра. Историй грузинской свахи, которую атакуют и разорившиеся князья, и молодые ловеласы. Ради счастья возлюбленных Ханума готова даже подменить невест.







Когда папа был…









24 ноября – спектакль «Сердце джунглей. Маугли» (0+) по бессмертному произведению Р. Киплинга. Сеансы в 11:00 и в 18:00.

Достойным завершением выходных может стать «Казачий бал» 24 ноября в 15:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). Выступают танцоры и певцы знаменитого ансамбля «Зень» имени В. Н. Владимировой, который славится своими гармоничными голосами и непередаваемым духом казачьей эпохи (6+).











