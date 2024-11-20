Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Выходные в Липецке: второй сезон мультиспортивной детской лиги, громкая музыкальная премьера
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Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: второй сезон мультиспортивной детской лиги, громкая музыкальная премьера
Рассказываем о главных событиях уикенда.
Как обычно, начинаем рубрику с хорошей песни. Сегодня настроение липчанам поднимет воронежская группа «Бумажный змей» - гитарист Сергей Молодожонов и фронтмен Михаил Шмелёв. Запись сделана неделю назад во время квартирника в АРТ-Пространстве «Модное место». Оператор Аркадий Свиридов.
Температурные качели
Погода словно решила подразнить липчан. В субботу столбик термометра поднимется до очень высоких для конца ноября +8-10 градусов тепла. Но «Ташкент» продлится всего один день. Уже в воскресенье температура резко упадёт до 0, максимум – 2 градусов со знаком «+».
Отключения воды
23 ноября с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Интернациональной, 29а, 35, 35б; Одоевского, 5; Рыбалко, 8. В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Варшавской, Винницкой, Задорожной, Зорге, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Олимпийской, Писарева, Подсобное хозяйство, Постышева, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.
24 ноября 10:00 до конца ремонта пересохнут краны в двух домах на улице
Октябрьская, стр. 51, 53.
Второй сезон Мультиспортивной детской лиги
В чём Липецк впереди планеты всей? Ну ладно – не планеты, а городов России с населением до полумиллиона жителей? Недавно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» наш регион стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую практику по привлечению жителей к регулярным занятиям физкультурой и массовому спорту! Всё это благодаря уникальным проектам «Мультиспортивной семейной лиги» и «Мультиспортивной детской лиги». Так вот – 23 сентября прямо с утра во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) стартует уже второй сезон «Мультиспортивной детской лиги»! (0+)
Проверить свою силу и ловкость, сдать нормативы могут ребята с 5 до 14 лет. Расписание испытаний ниже, добавим, что в «Звёздном» приготовили целый праздник – ребят и их родителей будут развлекать ростовые куклы, работают точки аквагрима и фотозона, гостей ждут дискотека и лазерное шоу. Подробности можно узнать здесь.
Премьера
Громкая премьера ждёт липчан 23 ноября в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Липецкая государственная филармония впервые покажет музыкальный спектакль «Левша» по мотивам бессмертной повести Н.С. Лескова (12+).
О самом спектакле пока судить трудно (сами ни разу не видели), но стоит отметить, что в постановке режиссёра Народного артиста России Виктора Кривоноса поют все лучшие голоса филармонии Анастасия Пименова, Игорь Пронин, Артём Тарасов, Сергей Колесник, Василина Бережная, Наталья Плюснина, Ульяна Удалова, Андрей Карпий и другие.
Усилят поющий состав артисты академического театра им. Л.Н. Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков. Словом, будет весело и интересно.
Детям до 99 лет
Воскресенье филармония решила отдать под воспитание собственного зрителя. 24 ноября в «Унионе» пройдут очередные уроки музыкального ликбеза из цикла «Скрипка, бубен и фагот». На этот раз речь пойдёт о кларнете, его особенностях, звучании и роли (0+).
Занятие пройдёт дважды – в 11:00 и в 12:30.
Ко Дню матери
В воскресенье мы будем праздновать главный материнский день, с которым и поздравляем липчанок. Естественно, не обойдётся без концертов в честь этого события.
23 ноября в 15:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) состоится праздник, посвященный Дню матери (6+). Концерт организован волонтерами центра для своих мам: яркое музыкальное представление, полное трогательных песен, танцев и стихов. Будут работать фотозоны, пройдут забавные и трогательные конкурсы.
24 ноября в 11:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) начнётся выступление «Лучше всех на свете» с участием ансамбля «Липецкие зори» (6+).
А в 17:00 в филиале ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16) концерт «Любимой, родной посвящается» (6+). Вход свободный.
Концерт авторской музыки
Субботний вечер очень приятно будет провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:03 (и ни минутой позже!) здесь начнётся концерт авторской песни Владимира Юхно.(12+).
Фото vk.com/vu.creation
Кто такой Юхно? Владимир и его группа с 1997 по 2024 год записали 11 музыкальных альбомов и сняли около десятка клипов, самые известные из которых: «Матушка трава», «В ночь под Рождество», «Ветербург», ездили с концертами не только по России, но и побывали в Италии, Швеции, Финляндии.
Игровая суббота
Субботним же утром можно развлечься в «Модном месте» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). в 11:30 клуб «Изумрудный город» приглашает всех желающих сыграть в настольные игры и выявить победителей (12+).
Если не умеете и не знаете правил – не беда: всему обучат прямо на месте.
Старая добрая «Ханума»
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 23 ноября в 18:00 представляет типично английскую комедию по произведениям Рэя и Майкла Куни «Братишки» (16+).
Состоятельная и благополучная семья Кервудов желают одного - пополнить свою семью, взяв на попечение ребенка из приюта. И именно сегодня их посетит некая миссис Поттер, которая и вынесет окончательный приговор – «быть или не быть усыновлению». Но, к сожалению, Том Кервуд обладал существенным недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой семьи.
24 ноября в 18:00 смотрите спектакль «Ханума» по пьесе Г. Канчели, А. Цагарели (12+), с которого четверть века назад и начиналась история театра. Историй грузинской свахи, которую атакуют и разорившиеся князья, и молодые ловеласы. Ради счастья возлюбленных Ханума готова даже подменить невест.
Когда папа был…
В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) ждут маленьких зрителей 23 ноября на спектакле «Когда папа был маленьким « (0+). Премьера по произведениям А.Раскина. Спектакли в 11:00 и в 13:00.
24 ноября – спектакль «Сердце джунглей. Маугли» (0+) по бессмертному произведению Р. Киплинга. Сеансы в 11:00 и в 18:00.
«Казачий бал»
Достойным завершением выходных может стать «Казачий бал» 24 ноября в 15:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). Выступают танцоры и певцы знаменитого ансамбля «Зень» имени В. Н. Владимировой, который славится своими гармоничными голосами и непередаваемым духом казачьей эпохи (6+).
Дорогие липчанки! Сердечно поздравляем вас с Днём матери, желаем всего наилучшего, счастья, здоровья, любви и мира. Всех липчан поздравляем с выходными и желаем плодотворно их провести, в том числе – с помощью нашей рубрики. И, конечно, всем приятных новостей. За новости в Липецкой области уже давно отвечает GOROD48, который не случайно считают электронным именем региона. Мы работаем без выходных 24/7 и круглосуточно. Поэтому не забывайте время от времен заходить на сайт и держать руку на пульсе событий. Ждём вас снова и снова.
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