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сегодня, 13:52
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В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой

Водитель грузовика пошел перекусить и в это время фура загорелась.

Около часа назад в Хлевенском районе на 460-м километре трасы «Дон» (платный участок) загорелся грузовик «МАН».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время самовозгорания в кабине большегруза никого не было. 

48-летний водитель ехал из Москвы в Симферополь и остановился недалеко от шлюзов оплаты проезда по направлению к Воронежу и пошёл перекусить. В это время машина задымилась.

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Задымление заменил стоящий неподалёку наряд спецроты ДПС. Автоинспекторы удостоверились, что в машине никого нет, и начали тушить дымящуюся кабину. Но задымление всё же перешло в пламя. Фура загорелась.

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Грузовик, перевозивший бытовую технику, уже потушили. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС. 

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Комментарии (2)

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Коммунист
27 минут назад
Китайская фура с китайской техникой. Неудивительно.
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потребитель.
37 минут назад
Что в озон сег смысла не идти.
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