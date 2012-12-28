В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой

Водитель грузовика пошел перекусить и в это время фура загорелась.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время самовозгорания в кабине большегруза никого не было.



48-летний водитель ехал из Москвы в Симферополь и остановился недалеко от шлюзов оплаты проезда по направлению к Воронежу и пошёл перекусить. В это время машина задымилась.







Задымление заменил стоящий неподалёку наряд спецроты ДПС. Автоинспекторы удостоверились, что в машине никого нет, и начали тушить дымящуюся кабину. Но задымление всё же перешло в пламя. Фура загорелась.











Грузовик, перевозивший бытовую технику, уже потушили. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС. Задымление заменил стоящий неподалёку наряд спецроты ДПС. Автоинспекторы удостоверились, что в машине никого нет, и начали тушить дымящуюся кабину. Но задымление всё же перешло в пламя. Фура загорелась.Грузовик, перевозивший бытовую технику, уже потушили. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС.

Около часа назад в Хлевенском районе на 460-м километре трасы «Дон» (платный участок) загорелся грузовик «МАН».