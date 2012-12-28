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Происшествия
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сегодня, 13:52
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В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Водитель грузовика пошел перекусить и в это время фура загорелась.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время самовозгорания в кабине большегруза никого не было.
48-летний водитель ехал из Москвы в Симферополь и остановился недалеко от шлюзов оплаты проезда по направлению к Воронежу и пошёл перекусить. В это время машина задымилась.
48-летний водитель ехал из Москвы в Симферополь и остановился недалеко от шлюзов оплаты проезда по направлению к Воронежу и пошёл перекусить. В это время машина задымилась.
Задымление заменил стоящий неподалёку наряд спецроты ДПС. Автоинспекторы удостоверились, что в машине никого нет, и начали тушить дымящуюся кабину. Но задымление всё же перешло в пламя. Фура загорелась.
Грузовик, перевозивший бытовую технику, уже потушили. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС.
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