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133
59 минут назад
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Статистика: в октябре в Липецкой области заметно подорожали овощи и масло

Индекс потребительских цен в Липецкой области в октябре составил 101,14%, а в целом с начала года 106,58%, сообщает Липецкстат.

Так, цены на продовольственные товары в октябре увеличились на 1,77% (по сравнению с декабрем 2023 года — на 6,63%). В октябре на 5% выросли цены на а плодоовощную продукцию, масло и жиры. Кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, яйца, молоко и молочная продукция, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты подорожали за месяц на 2-3%, копченые продукты из мяса и птицы, крупы и бобовые, говядина, безалкогольные напитки, колбасные изделия, чай, кофе, какао, мороженое, фруктово-ягодные консервы — на 1%. Вместе с тем подешевели сахар, охлажденные и мороженые куры, соль, соус, специи, концентраты на 1%.

Непродовольственные товары подорожали в октябре на 0,68%, а в целом за десять месяцев — на 5,22%. Повысились цены на ювелирные изделия на 5%, табачные изделия, меха и меховые изделия подорожали на 3%, обувь, моторное топливо, печатные издания, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, строительные материалы, ткани, товары для животных, трикотажные изделия, ковры и ковровые изделия, инструменты и оборудование, металлическую посуду, легковые автомобили, медикаменты, товары для спорта, часы — на 1-2%.

Цены и тарифы на услуги в октябре выросли на 0,83%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 8,62%. Подорожали услуги банков на 19%, плата за пересылку простой посылки внутри России — на 15%, оплата дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения — на 14%. Стоимость проживания в студенческом общежитии, услуги организаций культуры увеличились на 5%, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, услуги по ремонту жилищ — на 4%, ветеринарные услуги — на 2%, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, услуги парикмахерских, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), стоимость проезда в поездах дальнего следования, жилищные услуги — на 1%, медицинские услуги — на 0,5%. Вместе с тем снизились цены на услуги в сфере зарубежного туризма на 9%, на экскурсионные услуги, стоимость одного дня пребывания в санатории — на 4%, стоимость занятий на курсах профессионального обучения — на 1%.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Внушаемый
23 минуты назад
С ценами кручу-верчу , обмануть хочу ! А я все майские указы не могу забыть ,это про 25 млн. рабочих мест и т.д.
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Вася
37 минут назад
Рынок всё зарешал.
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Р
42 минуты назад
По плану.
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Анна Викторовна
50 минут назад
Нормальные цены. Всё по карману. Подоражание не ощущается.
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