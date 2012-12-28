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27
7 минут назад

Школу на Семашко капитально отремонтируют строители из Воронежа

ООО «ЖБИ-Капстрой» взяло подряд по стартовой цене торгов — за 138 878 671 рубль 60 копеек.

МКУ «Управление строительства Липецка» завершил торги по поиску подрядчика на капитальный ремонт школы № 5 на улице Семашко. На конкурс заявился всего один участник, воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой», с которым и заключили контракт на производство работ по начальной цене в 138 878 671 рублей 60 копеек.

Дата основания этого учебного заведения - 16 апреля 1918 года. Она была образована на базе церковно-приходской школы. Вначале она располагалась на Базарной улице (ныне — Первомайская), в 1933-1935 годах — на Соляной (она исчезла при реконструкции территории в квартале улиц Неделина, Горького, Октябрьской и Пушкина), в 1935-1970 годах, на улице Зегеля, 6. В 1970 году школа переехала на улицу Семашко, 5.

Подрядчик начнет капремонт щколы в марте следующего года. Закончить работы по контракту воронежские строители обязаны к 15 декабря. Но, как показала практика, школу, возможно, откроют уже к 1 сентября.

ООО «ЖБИ-Капстрой» отлично зарекомендовал себя в Липецке. В январе этого года воронежская компания в один день сдала в эксплуатацию построенные менее чем за год два новых детских сада — в микрорайонах «Взлетный» и «Университетский». Эта же организация к 1 сентября завершила капремонт 33-й школы на бульваре Шубина и на этой неделе закончила такие же работы в 1-й гимназии на улице 8 Марта.
ремонт школ
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