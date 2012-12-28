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Общество
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7 минут назад
Школу на Семашко капитально отремонтируют строители из Воронежа
ООО «ЖБИ-Капстрой» взяло подряд по стартовой цене торгов — за 138 878 671 рубль 60 копеек.
Дата основания этого учебного заведения - 16 апреля 1918 года. Она была образована на базе церковно-приходской школы. Вначале она располагалась на Базарной улице (ныне — Первомайская), в 1933-1935 годах — на Соляной (она исчезла при реконструкции территории в квартале улиц Неделина, Горького, Октябрьской и Пушкина), в 1935-1970 годах, на улице Зегеля, 6. В 1970 году школа переехала на улицу Семашко, 5.
Подрядчик начнет капремонт щколы в марте следующего года. Закончить работы по контракту воронежские строители обязаны к 15 декабря. Но, как показала практика, школу, возможно, откроют уже к 1 сентября.
ООО «ЖБИ-Капстрой» отлично зарекомендовал себя в Липецке. В январе этого года воронежская компания в один день сдала в эксплуатацию построенные менее чем за год два новых детских сада — в микрорайонах «Взлетный» и «Университетский». Эта же организация к 1 сентября завершила капремонт 33-й школы на бульваре Шубина и на этой неделе закончила такие же работы в 1-й гимназии на улице 8 Марта.
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