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В мире
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27 минут назад
Япония упростила визовые требования для россиян
Посольство Японии в Москве решило упростить визовые требования для россиян.
Этот пункт с требованием предоставить подтверждение брони и оплаты отеля удален из перечня, но на сайте Генерального консульства Японии в РФ он пока остался без изменений.
Уточняется, что в перечень необходимых также входят документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, подтверждение бронирования авиабилета и визовая анкета.
Как сказано на сайте японского диппредставительства, гражданам РФ необходимо заблаговременно получить визу в посольстве или генконсульстве, в ведении которого находится район проживания заявителя. При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.
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