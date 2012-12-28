Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Общество
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
Читать все
В Липецком горсовете поблагодарили мэрию за первую стеклянную остановку на Тракторном
Общество
В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников
Общество
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Происшествия
24-летний водитель «десятки» накопил 50 штрафов за превышение скорости
Происшествия
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
Общество
В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Погода в Липецке
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
НЛМК Live
В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19
Коронавирус
Читать все
В мире
53
27 минут назад

Япония упростила визовые требования для россиян

Посольство Японии в Москве решило упростить визовые требования для россиян.

Японское посольство в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для граждан РФ. Как следует из перечня документов на сайте диппредставительства, посольство больше не требует от заявителей оплаченной брони отелей, — передает ТАСС.

Этот пункт с требованием предоставить подтверждение брони и оплаты отеля удален из перечня, но на сайте Генерального консульства Японии в РФ он пока остался без изменений.

Уточняется, что в перечень необходимых также входят документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, подтверждение бронирования авиабилета и визовая анкета.

Как сказано на сайте японского диппредставительства, гражданам РФ необходимо заблаговременно получить визу в посольстве или генконсульстве, в ведении которого находится район проживания заявителя. При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.
виза
Япония
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru