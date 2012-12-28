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НЛМК Live
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сегодня, 15:44
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
На Новолипецком металлургическом комбинате провели соревнования среди машинистов тепловоза. В конкурсе приняли участие 15 человек с 5 производственных площадок компании: НЛМК, Стойленского ГОКа, Доломита, Стагдока и Алтай-Кокса. Все они стали победителями отборочных этапов.
Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники ответили на 70 вопросов теста по своей профессии и промышленной безопасности, а затем выполнили три практических задания. В одном из них нужно было остановить локомотив перед металлической планкой, не сбив её. Лучший результат в этом конкурсе - 75 сантиметров до планки.
Победителем конкурса профессионального мастерства стал машинист тепловоза управления железнодорожного транспорта НЛМК Виктор Кочкин. Второе место занял его коллега по площадке Валерий Глазунов, а третье – Владимир Терехов, машинист тепловоза со Стойленского ГОКа (г. Старый Оскол). Лучшим молодым машинистом тепловоза стал сотрудник НЛМК Андрей Логунов.
Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. В 2024 году лучших по профессии определили уже в 30 специальностях.
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