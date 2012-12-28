На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза

На Новолипецком металлургическом комбинате провели соревнования среди машинистов тепловоза. В конкурсе приняли участие 15 человек с 5 производственных площадок компании: НЛМК, Стойленского ГОКа, Доломита, Стагдока и Алтай-Кокса. Все они стали победителями отборочных этапов.

—Для нас это первый опыт участия в таком конкурсе и, конечно, было волнение. Мало быть просто хорошим машинистом, нужно быть одним из лучших, чтобы занять призовое место. Уровень подготовки коллег впечатлил, ведь в этих соревнованиях участвовали лучшие из лучших, — поделился Олег Дорохов, машинист тепловоза железнодорожного цеха Алтай-Кокса.Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники ответили на 70 вопросов теста по своей профессии и промышленной безопасности, а затем выполнили три практических задания. В одном из них нужно было остановить локомотив перед металлической планкой, не сбив её. Лучший результат в этом конкурсе - 75 сантиметров до планки.Победителем конкурса профессионального мастерства стал машинист тепловоза управления железнодорожного транспорта НЛМК Виктор Кочкин. Второе место занял его коллега по площадке Валерий Глазунов, а третье – Владимир Терехов, машинист тепловоза со Стойленского ГОКа (г. Старый Оскол). Лучшим молодым машинистом тепловоза стал сотрудник НЛМК Андрей Логунов.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. В 2024 году лучших по профессии определили уже в 30 специальностях.