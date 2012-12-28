Ничего святого: ельчанина обманули при покупке ходунков для инвалидов

Мужчина продемонстрировал собеседнику экран своего телефона.

18 ноября в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились три жителя области. 58-летнего ельчанина ещё 15 ноября обманули при покупке ходунков для инвалидов. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с продавцом ельчанин общался через мессенджер и продемонстрировал собеседнику экран своего телефона, после чего с его счёта были списаны 14 700 рублей.66-летняя жительница Грязей рассказала полицейским, что 8 ноября общалась в мессенджере с «сотрудниками банка», которые убедили её в необходимости сохранить свои деньги от мошенников и перевести через банкомат 200 000 рублей.А в Лебедяни 50-летнего мужчину обманули при покупке за 50 000 рублей бывшего в употреблении токарного станка. Ещё 9 ноября он перевёл продавцу 10 000 рублей, но остался ни с чём.