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Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Происшествия
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сегодня, 10:39
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Ничего святого: ельчанина обманули при покупке ходунков для инвалидов
Мужчина продемонстрировал собеседнику экран своего телефона.
66-летняя жительница Грязей рассказала полицейским, что 8 ноября общалась в мессенджере с «сотрудниками банка», которые убедили её в необходимости сохранить свои деньги от мошенников и перевести через банкомат 200 000 рублей.
А в Лебедяни 50-летнего мужчину обманули при покупке за 50 000 рублей бывшего в употреблении токарного станка. Ещё 9 ноября он перевёл продавцу 10 000 рублей, но остался ни с чём.
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