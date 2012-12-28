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1026
сегодня, 09:47
9

Трое таксистов без прав, и разыскиваемый за пьяную езду: полицейские снова искали мигрантов-нарушителей

С 7 октября по 10 ноября в Липецке проводились рейды по выявлению незаконных мигрантов: полицейские нашли 15 иностранцев, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию и правила миграционного учета. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.8 КоАП РФ.

Среди мигрантов-нарушителей трое таксистов, работавших без водительских прав. Все они оштрафованы за это правонарушение, а двое из них еще и привлечены сразу по четырем статьям КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства, и будут выдворены за пределы Российской Федерации.

«При проверке законности трудовой деятельности в области торговли и строительства выявлено 23 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность с нарушением установленных правил и режима пребывания в Российской Федерации. Правонарушители привлечены к административной ответственности», — сообщает областное управление МВД.

Задержали полицейские и находившегося в федеральном розыске гражданина Узбекистана, его искали за повторную пьяную езду. 

«В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД к административной ответственности привлечено 70 иностранных граждан», — добавили в полиции.
мигранты
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
сегодня, 10:38
Почаще проводите такие рейды, пожалуйста.
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Дед
сегодня, 10:33
Без прав или были подделаны права. Если подделаны надо возбуждать уголовные дела за подделку документов. Знаю одного с силикатного уже как 3 года таксует с подделкой... , наверное ему можно он бывший гаишник
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ГОСТЬ53
сегодня, 10:30
Спасибо вам за службу, наши дорогие защитники! Работайте, братья! Жители нашей необъятной страны должны быть законопостушными и добропорядочными!
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В прокуратуру
сегодня, 10:20
Рейд по бомбилам- мещерам , которые стоят у Трибуны проведите. На дворе 2024 год, а они там до сих пор стоят и нелегально возят граждан! Да ещё и угрожают крышей , которой они платят каждый месяц за это место, если остановишься у входа или припаркуешься!!!
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Света
сегодня, 10:20
Лтз проверьте Полно мигрантов Поселок превратился В кишлак!
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Гость
сегодня, 10:17
Рейд по тонировке не пора ли провести? А то кому-то можно больше, чем остальным видно невооружённым глазом
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Что то
сегодня, 10:01
Слабовато,но всё равно приятно.
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Что то
сегодня, 10:00
Слабовато,но всё равно приятно.
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Не зря
сегодня, 09:57
Когда будет рейд по автосвету.
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