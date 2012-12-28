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Трое таксистов без прав, и разыскиваемый за пьяную езду: полицейские снова искали мигрантов-нарушителей
Общество
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сегодня, 09:47
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Трое таксистов без прав, и разыскиваемый за пьяную езду: полицейские снова искали мигрантов-нарушителей
С 7 октября по 10 ноября в Липецке проводились рейды по выявлению незаконных мигрантов: полицейские нашли 15 иностранцев, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию и правила миграционного учета. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.8 КоАП РФ.
«При проверке законности трудовой деятельности в области торговли и строительства выявлено 23 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность с нарушением установленных правил и режима пребывания в Российской Федерации. Правонарушители привлечены к административной ответственности», — сообщает областное управление МВД.
Задержали полицейские и находившегося в федеральном розыске гражданина Узбекистана, его искали за повторную пьяную езду.
«В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД к административной ответственности привлечено 70 иностранных граждан», — добавили в полиции.
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