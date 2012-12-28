Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам

По мнению Юрия Тарана, ни одна машина не стоит таких жертв.

Вопиющий случай произошёл в Долгоруково: женщина закрылась в автомобиле, пытаясь спасти его от эвакуации. Дама закрылась в салоне сама и закрыла своего 13-летнего сына, который по сути превратился в заложники.Как пишет сайт newslipetsk.ru, Анна Саввина с ребёнком забаррикадировалась в «Киа Соренто» в минувшую пятницу. Женщина давит на то, что по закону автомобиль нельзя эвакуировать, если в нём находятся люди.С машиной история мутная. Её пытаются изъять приставы, которые утверждают, что авто принадлежит банку т.к. покупатели до сих пор за него не рассчитались. При этом «Киа» уже успели продать (не исключено, что фиктивно) – мужу Анны Саввиной. Банк в свою очередь не согласился со сделкой и пытается изъять имущество.Сегодня свою оценку ситуации дал уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран. Он заверил, что находится на связи с главою Долгоруковского района по поводу инцидента, женщине и сыну удалось передать в машину тёплую одежду и питание.- Непосредственной угрозы жизни и здоровью ребёнка не было, - считает уполномоченный, - Вместе с тем, для меня очевидно: в этом инциденте не место ребёнку! Судебные дела надо решать в суде, а не публично демонстрировать неповиновение закону. Родители не имели права впутывать сына в данный конфликт! Ни одна машина не стоит этого.