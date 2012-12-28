Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электро-олимпиада: «АВС-электро» третий год подряд определяет лучшего электромонтажника
Бизнес
Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы
Происшествия
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецке в темноте на пешеходном переходе сбили женщину
Происшествия
В Липецке дорожает подсолнечное масло
Общество
В Ельце образовалась дыра в земле глубиной несколько метров
Общество
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет
Общество
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы
Происшествия
В Липецке в темноте на пешеходном переходе сбили женщину
Происшествия
В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет
Общество
В Ельце образовалась дыра в земле глубиной несколько метров
Общество
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
В Липецкой области сухо и до +6
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
В районе Сырского Рудника загорелась баня
Происшествия
Читать все
Общество
3325
вчера, 15:22
10

Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам

По мнению Юрия Тарана, ни одна машина не стоит таких жертв.

Вопиющий случай произошёл в Долгоруково: женщина закрылась в автомобиле, пытаясь спасти его от эвакуации. Дама закрылась в салоне сама и закрыла своего 13-летнего сына, который по сути превратился в заложники.

Как пишет сайт newslipetsk.ru, Анна Саввина с ребёнком забаррикадировалась в «Киа Соренто» в минувшую пятницу. Женщина давит на то, что по закону автомобиль нельзя эвакуировать, если в нём находятся люди.

С машиной история мутная. Её пытаются изъять приставы, которые утверждают, что авто принадлежит банку т.к. покупатели до сих пор за него не рассчитались. При этом «Киа» уже успели продать (не исключено, что фиктивно) – мужу Анны Саввиной. Банк в свою очередь не согласился со сделкой и пытается изъять имущество.

Сегодня свою оценку ситуации дал уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран. Он заверил, что находится на связи с главою Долгоруковского района по поводу инцидента, женщине и сыну удалось передать в машину тёплую одежду и питание.

- Непосредственной угрозы жизни и здоровью ребёнка не было, - считает уполномоченный, - Вместе с тем, для меня очевидно: в этом инциденте не место ребёнку! Судебные дела надо решать в суде, а не публично демонстрировать неповиновение закону. Родители не имели права впутывать сына в данный конфликт! Ни одна машина не стоит этого.
Приставы
несовершеннолетний
3
0
12
3
7

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 23:45
А зачем эвакуировать если хозяин на месте?
Ответить
Гостья1
вчера, 19:31
Полгорода закредитованых... Кто за жилье платит,кто за машину... В город спешили-за кредитами?Городские в село ,а сельские в город...
Ответить
Константин
вчера, 18:51
Почему надо было срочно эвакуировать машину, когда там находились мама и сын? Ведь они в ней не вечно сидеть будут.
Ответить
Вы
вчера, 19:31
Предлагаете караулить машину круглые сутки , пока не выйдут . У приставов обычный рабочий день .
Ответить
German
вчера, 17:55
Зачем эвакуировать авто если хозяин уже на месте? фотографируйте и штрафуйте.
Ответить
Гость
вчера, 17:28
Что бы люди не демонстрировали неповиновение закону, надо их для начала ознакамливать с законом. В принципе она ее могла и продать на запасные части и приставам оставить только кузов. Там надо еще проверить верно ли составлен протокол и документы по изъятию, я лично сомневаюсь.
Ответить
Это
вчера, 17:12
Если деньги дармовые,то конечно машина того не стоит.
Ответить
дед
вчера, 16:17
Не надо лезть в кредиты,и доводить ситуацию до абсурда с помощью детей.
Ответить
Фпуст
вчера, 16:01
Не надо лезть в семью и доводить до абсурда
Ответить
Лена
вчера, 15:51
Надо было позвать героя от шаурмичной,он бы быстро разобрался с дамой.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru