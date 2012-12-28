Общество
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сегодня, 10:16
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В Липецке дорожает подсолнечное масло
Итоги недели: цены.
Дорогая корзина, напротив, подорожала на 259 рублей 53 копейки. Выросла в цене индейка, сливочное масло и все те же овощи дорогого сегмента.
Мы так еще и не отошли от подорожания сливочного масла, а оно снова скакнуло в цене. Нашли пачку в перерасчете на 200 граммов дороже 300 рублей.
Еще больше нас поразило подорожание подсолнечного масла из дешевого сегмента. В одном из магазинов мы все же нашли недорогую бутылку.
Но в остальных подсолнечное масло существенно перевалило за сто рублей.
— Что же так подсолнечное масло подорожало? — растеряно говорила посетительница магазина. — Я уже от сливочного отказалась. Теперь какое покупать?!
По данным Ъ подсолнечное масло в России подорожало из-за дефицита пальмового. За октябрь оно поднялось в центе на 11%, а за год — более чем на 40%. Как следствие — подсолнечное масло подорожало с начала сентября на 26%.
В одном из магазинов мы не обнаружили бананов. Может, вовремя не завезли, а, может, в магазине отказались от этого продукта. Бананы теперь дорогие и повышенным спросом не пользуются.
Порадовало то, что немного снизился в цене картофель. Покупать «второй хлеб» дороже 50-ти рублей в Центрально-Черноземном регионе как-то совсем из ряда вон!
На Центральном рынке подорожали яйца. За десяток самых дорогих теперь просят 180 рублей, еще недавно они стоили 170 рублей.
— Подорожали только двухжелтковые, — тут же пояснила продавец. — У нас по-прежнему самые дешевые яйца — десяток по 65 рублей.
В конфетном отделе на рынке уже чувствуется приближение Нового года, который по китайскому гороскопу будет годом Змеи. Над конфетами висят рюкзачки с символом года.
— Они с конфетами?
— Да что там будет за 550 рублей? — удивилась продавец. — Выберете конфеты, можем наложить.
Продавцы на Центральном рынке активно обсуждают платежки за ЖКХ. По поводу обозначенных в них сумм говорят такое, что цитировать их не позволяет закон.
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