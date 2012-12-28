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Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
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1591
сегодня, 10:16
36

В Липецке дорожает подсолнечное масло

Итоги недели: цены.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю снизилась в цене на 42 рубля 29 копеек. Подешевели картофель и капуста.



Дорогая корзина, напротив, подорожала на 259 рублей 53 копейки. Выросла в цене индейка, сливочное масло и все те же овощи дорогого сегмента.



Мы так еще и не отошли от подорожания сливочного масла, а оно снова скакнуло в цене. Нашли пачку в перерасчете на 200 граммов дороже 300 рублей.



Еще больше нас поразило подорожание подсолнечного масла из дешевого сегмента. В одном из магазинов мы все же нашли недорогую бутылку.



Но в остальных подсолнечное масло существенно перевалило за сто рублей.



— Что же так подсолнечное масло подорожало? — растеряно говорила посетительница магазина. — Я уже от сливочного отказалась. Теперь какое покупать?!

По данным  Ъ подсолнечное масло в России подорожало из-за дефицита пальмового. За октябрь оно поднялось в центе на 11%, а за год — более чем на 40%. Как следствие — подсолнечное масло подорожало с начала сентября на 26%.

В одном из магазинов мы не обнаружили бананов. Может, вовремя не завезли, а, может, в магазине отказались от этого продукта. Бананы теперь дорогие и повышенным спросом не пользуются.

Порадовало то, что немного снизился в цене картофель. Покупать «второй хлеб» дороже 50-ти рублей в Центрально-Черноземном регионе как-то совсем из ряда вон!

На Центральном рынке подорожали яйца. За десяток самых дорогих теперь просят 180 рублей, еще недавно они стоили 170 рублей.

— Подорожали только двухжелтковые, — тут же пояснила продавец. — У нас по-прежнему самые дешевые яйца — десяток по 65 рублей.



В конфетном отделе на рынке уже чувствуется приближение Нового года, который по китайскому гороскопу будет годом Змеи. Над конфетами висят рюкзачки с символом года.



— Они с конфетами?

— Да что там будет за 550 рублей? — удивилась продавец. — Выберете конфеты, можем наложить.

Продавцы на Центральном рынке активно обсуждают платежки за ЖКХ. По поводу обозначенных в них сумм говорят такое, что цитировать их не позволяет закон.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (36)

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Как гость
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Сначала новые
Бизнесмены
13 минут назад
массово вывозят российские продукты за границу и известно в какие страны ! А когда обнаруживается их нехватка ,повышает цены ! После этого бизнесмены закупают дерьмовые продукты за границей и везут в Россию ! Нет контроля за бизнесом !
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Рынок
16 минут назад
Не надо нам ничего своего. Мы все за границей купим
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ваш избранник
18 минут назад
хватит стонать! макарошки можно и без масла кушать!
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ваш избранник
22 минуты назад
хватит стонать! макарошки можно и без масла кушать!
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Ура
30 минут назад
Поздравляю
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Ответка
31 минуту назад
Отлично!!!
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дядя
сегодня, 12:36
мало, свекла, картошка, морковь, лишь бы на людях навариться. Tвapu !
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Марина
сегодня, 12:17
Масло растительное в Пятёрочках и Магнитах за 79 рублей. Предостаточно.Бюджетно.Финансы позволяют-покупайте дороже, хотя разницы в качестве нет.
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Лидии
сегодня, 12:17
Точно! При капитализме же большинство продуктовых сетей принадлежат народу!
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Житель
сегодня, 12:15
Подсолнечное масло подорожало. А днем ранее писали, что у нас хороший урожай, и соответственно . подсолнечное масло мы экспортируем!!!
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