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Общество
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сегодня, 11:12
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Автоинспекторы помогли доставить в больницу женщину с внезапно начавшимися родами
Экипаж ДПС остановил летящий по улице Студеновской автомобиль, а потом сопроводил его с мигалками до роддома.
«В четыре часа утра инспекторы ДПС Александр Коровин и Александр Хрипунков остановили на улице Студеновской движущийся на большой скорости автомобиль «Фольксваген». Оказалось, у женщины внезапно начались роды, её состояние с каждой минутой ухудшалось, поэтому вместе с родителями мужа она спешила в областной перинатальный центр. Полицейские сопроводили автомобиль до роддома с включёнными спецсигналами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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