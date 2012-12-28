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сегодня, 11:12
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Автоинспекторы помогли доставить в больницу женщину с внезапно начавшимися родами

Экипаж ДПС остановил летящий по улице Студеновской автомобиль, а потом сопроводил его с мигалками до роддома.

Липецкие автоинспекторы ранним утром пришли на помощь беременной женщине, у которой внезапно начались роды. Этот случай произошёл ещё месяц назад — 8 октября. Но о нём стало известно только сейчас: приехав в отпуск из зоны СВО, отец новорожденной отправился в Госавтоинспекцию и поблагодарил полицейских за помощь в экстренной ситуации.

«В четыре часа утра инспекторы ДПС Александр Коровин и Александр Хрипунков остановили на улице Студеновской движущийся на большой скорости автомобиль «Фольксваген». Оказалось, у женщины внезапно начались роды, её состояние с каждой минутой ухудшалось, поэтому вместе с родителями мужа она спешила в областной перинатальный центр. Полицейские сопроводили автомобиль до роддома с включёнными спецсигналами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
полиция
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Комментарии (3)

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Леликов Сергей г. Липецк
47 минут назад
Есть такая работа......людям помогать.
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Правда
55 минут назад
Лет несколько назад я тоже летел с ребёнком в трампунк с переломом.Так меня задержали ,пока не оформили,хотя ребёнок находился в машине,и некто не спешил отвезти в больницу.Палочная система.
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нквд
сегодня, 11:29
Честь и хвала
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