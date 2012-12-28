Липчане в этом году получили ключи от 582 купленных через счета эскроу квартир

По состоянию на 1 октября, покупатели открыли в банках 4427 эскроу-счетов для приобретения жилья на этапе строительства.

За 9 месяцев этого года жители Липецкой области получили ключи от 582 квартир, приобретенных по механизму долевого строительства через счета эскроу. Застройщикам было перечислено 2,3 миллиарда рублей.«По состоянию на 1 октября, покупатели открыли в банках 4427 эскроу-счетов для приобретения жилья на этапе строительства. Остаток средств на этих счетах к началу октября составил 17 миллиардов рублей. Между строительными компаниями и банками действовали 73 кредитных договора на 48,5 миллиардов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Напомним, что механизм эксроу-счетов подразумевает, что деньги покупателей квартир будут доступны застройщику только после окончания строительства, до этого момента жилье возводится за счет собственных средств или банковского кредита.