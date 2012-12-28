Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Сегодня в Липецке: зачем на работе кролики, подросткам до 16 лет запретят пользоваться соцсетями?
Директора строительной компании оштрафовали прочти на 3,7 миллиона рублей за срыв ремонта моста
Происшествия
92
28 минут назад
Липчане в этом году получили ключи от 582 купленных через счета эскроу квартир
По состоянию на 1 октября, покупатели открыли в банках 4427 эскроу-счетов для приобретения жилья на этапе строительства.
«По состоянию на 1 октября, покупатели открыли в банках 4427 эскроу-счетов для приобретения жилья на этапе строительства. Остаток средств на этих счетах к началу октября составил 17 миллиардов рублей. Между строительными компаниями и банками действовали 73 кредитных договора на 48,5 миллиардов рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
Напомним, что механизм эксроу-счетов подразумевает, что деньги покупателей квартир будут доступны застройщику только после окончания строительства, до этого момента жилье возводится за счет собственных средств или банковского кредита.
0
0
0
0
0
Комментарии