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Происшествия
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сегодня, 15:10
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Пенсионер напал на соседку из-за смородины
Мужчина заподозрил женщину в порче высаженных у дома кустов и повредил ей руку.
«Днем 27 января этого года 68-летний мужчина заподозрил соседку в повреждении кустов смородины и с силой схватил ее за кисть. Женщина получила тупую травму левого лучезапястного сустава и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья. Её здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Свою вину мужчина в суде не признал.
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