Пенсионер напал на соседку из-за смородины

Мужчина заподозрил женщину в порче высаженных у дома кустов и повредил ей руку.

В Елецком районе 68-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью соседки. Он получил 10 месяцев ограничения свободы и должен компенсировать женщине моральный вред, который был оценен в 80 тысяч рублей.«Днем 27 января этого года 68-летний мужчина заподозрил соседку в повреждении кустов смородины и с силой схватил ее за кисть. Женщина получила тупую травму левого лучезапястного сустава и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья. Её здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Свою вину мужчина в суде не признал.