Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Департамент культуры оставил председатель
Общество
Департамент образования: контракт молодой учительницы сразу заключался на время декрета
Общество
47-летняя женщина полгода получала пенсию отца после его смерти
Происшествия
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Общество
Когда вы в последний раз ели икру?
ПозиTиV
30-летний липчанин повредил окно киоска и украл для девушки финики
Происшествия
Читать все
На липецких остановках появятся электронные экраны
Общество
На площади Ксении Константиновой крадут скамейки
Происшествия
Пенсионер напал на соседку из-за смородины
Происшествия
Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Общество
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Липецкие полицейские выявили три случая фиктивных браков с иностранцами
Общество
До нового снега еще два дня
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
Общество
Читать все
Происшествия
1107
сегодня, 15:10
8

Пенсионер напал на соседку из-за смородины

Мужчина заподозрил женщину в порче высаженных у дома кустов и повредил ей руку.

В Елецком районе 68-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью соседки. Он получил 10 месяцев ограничения свободы и должен компенсировать женщине моральный вред, который был оценен в 80 тысяч рублей.

«Днем 27 января этого года 68-летний мужчина заподозрил соседку в повреждении кустов смородины и с силой схватил ее за кисть. Женщина получила тупую травму левого лучезапястного сустава и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья. Её здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Свою вину мужчина в суде не признал.
конфликт
побои
2
3
5
3
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
сегодня, 16:22
Рихнулся, не иначе
Ответить
Гость
сегодня, 16:20
С соседями надо дружить,и будет всем счастье.
Ответить
аналитик
сегодня, 16:09
Теперь 4 пенсии соседке забашляешь , раз мозгов нет
Ответить
Привет
сегодня, 16:08
Теперь все успорятся, портила или нет соседка кусты. И так ли ей и надо или она не виновата. Может быть, заяц погрыз или жук двевоточец. И негоже женщине было руку крутить. Очень экпансивные люди на Городе собираются. Раньше на скамейках бабули сидели, а теперь в интернете проводят дни.
Ответить
Опечатка
сегодня, 16:20
Древоточец.)
Ответить
житель
сегодня, 15:50
И соседка виновата тоже. Зачем портить чужое имущество.
Ответить
Совсем
сегодня, 15:40
Охренел что ли?
Ответить
Нервная мать
сегодня, 15:39
У этих свои разборки. Вспомнилось, как в начале 00 годов 2 соседки "межу" делили. До драки. Итог: все умерли через пару лет, земля заросла бурьяном и никому не нужна.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru