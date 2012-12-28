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сегодня, 14:50
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Дом в центре города четыре дня с холодными батареями после ремонта теплосети

В управляющей компании говорят о завоздушенных трубах.

Жительница дома № 5б по улице Интернациональной рассказала GOROD48 о холодных батареях — тепло исчезло после ремонта магистрали, который 9 ноября проводила «Квадра».

Помимо, этого дома 9 ноября на время ремонта отопление отключалось в домах на площади Ленина-Соборной 1, 3 улицах Зегеля 1, Кузнечной 6, Плеханова, 8, 10 и Саперной 1. К вечеру субботы энергетики возобновили подачу отопления и горячей воды.

«Наши диспетчеры оповестили управляющие компании о том, что им созданы все условия для подключения зданий в зонах их ответственности к центральной системе теплоснабжения», — заявили в «Квадре».

Однако отопление в дом на улице Интернациональной не вернулось. В УК «Слобода» GOROD48 рассказали, что внутренние сети здания оказались завоздушены: во время ремонта теплоноситель был слит, и в трубы попал воздух. Его стравили, дом подключили, но жалобы на отсутствие отопления не прекратились. Горячую воду пришлось заново сливать, как и подключать дом к магистрали. Аварийщики управляющей компании еще работают в доме № 5б.
отопление
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Комментарии (15)

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Сначала новые
селянин
7 минут назад
Живите дальше в своих холодных и бетонных коробках.
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Борис
31 минуту назад
Просто колени больные.
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.
34 минуты назад
А у нас не угловая квартира, а батареи чуть теплые. Уже сейчас холодно, а зимой мы вообще мерзнем. Ночью до 17 градусов опускается температура. Днем около 19. УК и Квадра кивают друг на дружку, управы правда ни на кого нет, как написали ниже.
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Советская 28
41 минуту назад
Куда только не обращались, как были холодные батареи в угловой комнате по всему стояку, так и есть! А Зима катит в глаза!
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Плеханова 35
55 минут назад
Плеханова 35. Тепло дали на 2 дня, потом отключили. Обещают прислать инженеров, 3я неделя без тепла
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Космонавтов 38
сегодня, 16:56
Уже который год в угловых квартирах батареи холодные- верх батареи теплый , а низ батареи холодный- не хватает давление в теплотрассе, так и мерзнем каждую зиму.
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Гагарина 2
сегодня, 16:06
Нам это знакомо. На Квадру в Липецке нет никакой управы, чем она всех так запугала или купила?
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9 микрорайон,22
сегодня, 15:51
С второго ноября нет отопления по двум стоякам в пяти квартирах,Квадра за 10 дней три раза отключала и воду и отопление,УК Нефрит регулировку не производит,заявки везде,а результата никакого,только счета с начислениями по нормативам.Этот беспредел когда-нибудь закончится?
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Р
сегодня, 15:49
Доедем остатки советского наследия
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Зегеля 28
сегодня, 15:40
Так у нас тоже самое, уже 2 недели нету отопления
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