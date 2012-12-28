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Общество
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сегодня, 14:50
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Дом в центре города четыре дня с холодными батареями после ремонта теплосети
В управляющей компании говорят о завоздушенных трубах.
Помимо, этого дома 9 ноября на время ремонта отопление отключалось в домах на площади Ленина-Соборной 1, 3 улицах Зегеля 1, Кузнечной 6, Плеханова, 8, 10 и Саперной 1. К вечеру субботы энергетики возобновили подачу отопления и горячей воды.
«Наши диспетчеры оповестили управляющие компании о том, что им созданы все условия для подключения зданий в зонах их ответственности к центральной системе теплоснабжения», — заявили в «Квадре».
Однако отопление в дом на улице Интернациональной не вернулось. В УК «Слобода» GOROD48 рассказали, что внутренние сети здания оказались завоздушены: во время ремонта теплоноситель был слит, и в трубы попал воздух. Его стравили, дом подключили, но жалобы на отсутствие отопления не прекратились. Горячую воду пришлось заново сливать, как и подключать дом к магистрали. Аварийщики управляющей компании еще работают в доме № 5б.
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