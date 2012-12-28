Происшествия
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сегодня, 09:05
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Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей
Всего дамочка взяла на чужое имя 17 кредитов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 22 летняя женщина проживала в доме своего сожителя и, видимо, пользовалась безграничным доверием семьи. В частности, ей удалось завладеть доступом к телефону матери своего возлюбленного. В период января 2021 года по август 2023 года обвиняемая оформила на неофициальную сверковь 17 кредитов на общую сумму более 4-х миллионов рублей.
Потерпевшая узнала обо всём случайно: в сентябре текущего года она сама попыталась взять кредит на ремонт и обратилась в банк, где ей рассказали страшную правду.
С учётом отягчающих обстоятельств несостоявшейся невестке грозит до 10 лет лишения свободы.
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