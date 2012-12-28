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«Но мы пройдём с тобою путь через туман»: липецкий оркестр сыграл с «Сектором газа»
Общество
Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей
Происшествия
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«КамАЗ» столкнулся с легковушкой: погибла женщина
Происшествия
Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо
Общество
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
Погода в Липецке
3 пожарные машины справились с огнём на 200 кв.м. в Лебедянском районе
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2252
сегодня, 09:05
14

Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей

Всего дамочка взяла на чужое имя 17 кредитов.

В Тербунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в многочисленных эпизодах по статье 158 УК РФ «Кража».

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 22 летняя женщина проживала в доме своего сожителя и, видимо, пользовалась безграничным доверием семьи. В частности, ей удалось завладеть доступом к телефону матери своего возлюбленного. В период января 2021 года по август 2023 года обвиняемая оформила на неофициальную сверковь 17 кредитов на общую сумму более 4-х миллионов рублей.

Потерпевшая узнала обо всём случайно: в сентябре текущего года она сама попыталась взять кредит на ремонт и обратилась в банк, где ей рассказали страшную правду.

С учётом отягчающих обстоятельств несостоявшейся невестке грозит до 10 лет лишения свободы.
Кража
доверие
семейные ценности
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
ник
59 минут назад
ЗА ЛЮБОВЬ НАДО ПЛАТИТЬ
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Почему
сегодня, 21:15
банки разрешают оформлять на другого человека. не пора ли их лишить лицензии?
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читатель
сегодня, 19:57
Вот и пусть ей дадут все 10 лет, чтобы другим неповадно было! А то небось, вообще ниже нижнего получит...
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
сегодня, 15:38
проучить ее нужно что бы другим неповадно было
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Не верю
сегодня, 15:00
Чтобы два года не выплачивать банку деньги и банк эту неплатежность не видел? Прям сказка. Месяц, два не заплатишь и тут же начинаются звонки. Не понятная история
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Апостол
сегодня, 14:09
Самая первая обманщица была ЕВА..так чево тут удевлятся? Што так получается в этом мире. Делайте выводы господа.
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Адвокат
сегодня, 12:00
А куда смотрел банк ,они что вообще ничего не видят...как у них не могло возникнуть подозрений...
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Из провер. источников
сегодня, 12:12
Один раз, в 2008 году я пытался с з/п 100000 р взять кредит на 1,5 млн в банке Открытие. Отказали. А тут в 2024 г., на какую=то свекровь? И 4 ляма? Неужели ни у кого не возникло вопросов?
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Интересно
сегодня, 10:22
В каких банках она брала. Сумма не маленькая
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да уж
сегодня, 10:03
Пригрели змею.
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Жесть
сегодня, 10:51
Видно любовь-марковь у дам это бизнес и ничего личного. Наука другим мужчинам, что с этой половиной человечества надо держать ухо востро
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Умный
сегодня, 11:10
Видно любовь-марковь у дам это бизнес и ничего личного. Наука другим мужчинам, что с этой половиной человечества надо держать ухо востро И не давать телефон кому попало!
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Буквоед
сегодня, 09:33
Перестаньте называть сожителя возлюбленным!Какая там любовь-обман и преступления!
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Раньше
сегодня, 18:59
Бабушки называли в подобных случаях просто и понятно - кобель ! Да, существовало и раньше сожительство, но этим не хвалились и не афишировали. А теперь - сплошь и рядом - одни "возлюбленные", Ромео с Джульеттами ! Вот такое поощрение получило это явление теперь ....
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