Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей

Всего дамочка взяла на чужое имя 17 кредитов.

В Тербунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в многочисленных эпизодах по статье 158 УК РФ «Кража».Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 22 летняя женщина проживала в доме своего сожителя и, видимо, пользовалась безграничным доверием семьи. В частности, ей удалось завладеть доступом к телефону матери своего возлюбленного. В период января 2021 года по август 2023 года обвиняемая оформила на неофициальную сверковь 17 кредитов на общую сумму более 4-х миллионов рублей.Потерпевшая узнала обо всём случайно: в сентябре текущего года она сама попыталась взять кредит на ремонт и обратилась в банк, где ей рассказали страшную правду.С учётом отягчающих обстоятельств несостоявшейся невестке грозит до 10 лет лишения свободы.