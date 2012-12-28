Липецкому полицейскому присвоено звание генерала

Сергей Сигунов служил в Липецке 30 лет на разных должностях, а в прошлом году возглавил УМВД Севастополя

Указом президента России, начальнику УМВД России по Севастополю Сергею Сигунову присвоено звание генерала-майора полиции.Полицию Севастополя Сергей Сигунов возглавил в прошлом году. До этого он 30 лет служил в Липецке на разных должностях, в том числе руководящих, связанных с оперативной работой. С 2020 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Липецкой области — начальника полиции.Сергей Сигунов награжден орденами «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.