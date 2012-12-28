В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Начальника отдела УГС Липецка судят по обвинению в халатности при обращении с бездомными собаками
Общество
565
50 минут назад
3
Липецкому полицейскому присвоено звание генерала
Сергей Сигунов служил в Липецке 30 лет на разных должностях, а в прошлом году возглавил УМВД Севастополя
Полицию Севастополя Сергей Сигунов возглавил в прошлом году. До этого он 30 лет служил в Липецке на разных должностях, в том числе руководящих, связанных с оперативной работой. С 2020 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Липецкой области — начальника полиции.
Сергей Сигунов награжден орденами «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
1
0
0
3
2
Комментарии (3)