В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
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Общество
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11 минут назад
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У дома № 13 по улице Пушкина из-под асфальта бьет вода
Жители улицы говорят, что ручей течет уже не первый месяц.
В пресс-службе «РВК-Липецк» нам сообщили, что утечка на сетях водоснабжения у дома №13 обследована и внесена в план работ.
«Порыв будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей улицы. Отметим, что заявок о снижении давления холодного водоснабжения по данному адресу в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» не поступало. Между тем специалистами будет проведено обследование сетей на предмет снижения давления в связи с утечкой на водоводе», — сообщили в компании.
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