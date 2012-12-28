У дома № 13 по улице Пушкина из-под асфальта бьет вода

Жители улицы говорят, что ручей течет уже не первый месяц.



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Липчане прислали в редакцию GOROD48 видеозапись ручья, вытекающего из-под асфальта на улице Пушкина у дома № 13. Автор записи сообщил, что в квартирах напор холодной воды снизился. При этом местные жители уверяют, что ручей течет по улице уже около двух месяцев.В пресс-службе «РВК-Липецк» нам сообщили, что утечка на сетях водоснабжения у дома №13 обследована и внесена в план работ.«Порыв будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей улицы. Отметим, что заявок о снижении давления холодного водоснабжения по данному адресу в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» не поступало. Между тем специалистами будет проведено обследование сетей на предмет снижения давления в связи с утечкой на водоводе», — сообщили в компании.