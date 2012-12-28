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Общество
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вчера, 17:24
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Памятник Эдуарду Белану и Андрею Теперику откроют 15 ноября
Омоновцы Андрей Теперик и Эдуард Белан погибли в 1999 году во время нападения боевиков на Дагестан. При обороне села Новолакское Андрей Теперик вызвал огонь на себя, прикрыв раненных товарищей. Врач-хирург Эдуард Белан был захвачен боевиками и зверски убит.
Указом президента Российской Федерации омоновцы посмертно удостоены медали «Золотая Звезда» и звания Герой Российской Федерации. Их именами названы две улицы Липецка. Кроме того имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана — областному детскому дому.
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