Памятник Эдуарду Белану и Андрею Теперику откроют 15 ноября

Памятный знак Героям России старшему лейтенанту внутренней службы Эдаурду Белану и старшему сержанту милиции Андрею Теперику в 26 микрорайоне на улице Теперика откроют 15 ноября. Об этом GOROD48 рассказала племянница Андрея Теперика Алина.Омоновцы Андрей Теперик и Эдуард Белан погибли в 1999 году во время нападения боевиков на Дагестан. При обороне села Новолакское Андрей Теперик вызвал огонь на себя, прикрыв раненных товарищей. Врач-хирург Эдуард Белан был захвачен боевиками и зверски убит.Указом президента Российской Федерации омоновцы посмертно удостоены медали «Золотая Звезда» и звания Герой Российской Федерации. Их именами названы две улицы Липецка. Кроме того имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана — областному детскому дому.