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Происшествия
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сегодня, 15:19
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29-летний сотрудник таможни осужден за взятку в тысячу рублей
Деньги он взял за проезд через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк».
«Занимая должность главного государственного таможенного инспектора, он получил от координатора по автомобильным перевозкам взятку в тысячу рублей за неосуществление обязанностей по обеспечению пропускного режима через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Подсудимый вину признал, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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