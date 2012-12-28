29-летний сотрудник таможни осужден за взятку в тысячу рублей

Деньги он взял за проезд через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк».

В Грязях мировой суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего сотрудника таможни: его осудили за получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (по части первой статьи 291.2 УК РФ).«Занимая должность главного государственного таможенного инспектора, он получил от координатора по автомобильным перевозкам взятку в тысячу рублей за неосуществление обязанностей по обеспечению пропускного режима через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Подсудимый вину признал, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей.