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сегодня, 15:19
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29-летний сотрудник таможни осужден за взятку в тысячу рублей

Деньги он взял за проезд через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк».

В Грязях мировой суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего сотрудника таможни: его осудили за получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (по части первой статьи 291.2 УК РФ).

«Занимая должность главного государственного таможенного инспектора, он получил от координатора по автомобильным перевозкам взятку в тысячу рублей за неосуществление обязанностей по обеспечению пропускного режима через контрольно-пропускной пункт ОЭЗ «Липецк», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимый вину признал, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
взятка
коррупция
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Откуда
16 минут назад
такая информация меньше 100 тыс даже разговаривать не будут А таможня ценники повыше в разы Не смешите людей
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Не зря
19 минут назад
Поймали главного коррупционера. Хоть бы не писали не позорились.
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музалевский
31 минуту назад
очень страшное преступление. Стивен Кинг отдыхает. На бумагу и тонеры для принтера ушло больше денег чем штраф взятки! Тут вон Ракову из правительства Московской области за миллионы выпустили из сизо и посадили под домашний арест, а тут тыща!
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