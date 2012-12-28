Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Общество
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сегодня, 18:27
Движение по трассе «Орел – Тамбов» в Липецком районе восстановлено
Трассу перекрывали на участке от Косыревки до Частой Дубравы
Участок трассы от села Косыревка до Частой Дубравы перекрывали из-за обезвреживания обломков БПЛА, уничтоженного ПВО.
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