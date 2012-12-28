На НЛМК учредили новые награды для сотрудников к юбилею предприятия

На Новолипецком металлургическом комбинате учредили новые корпоративные награды – «Почетный знак 90 лет НЛМК» и «Памятный знак 90 лет НЛМК». Их вручат более 1000 сотрудникам, которые внесли существенный вклад в развитие и стабильную работу предприятия. Награждение пройдет в рамках празднования 90-летия со дня выплавки первого новолипецкого чугуна.

«Почетный знак 90 лет НЛМК» выполнен из серебра с золочением, «Памятный знак 90 лет НЛМК» — из серебра. Они будут стоять в ряду традиционных корпоративных наград: звание Ветеран НЛМК, почетные грамоты, благодарности и другие.— Новые награды — это возможность дополнительно поощрить сотрудников, которые помогают предприятию развиваться. Важно отметить, что впервые кандидатов на одну из наград - «Памятный знак 90 лет НЛМК» - определяют в своих трудовых коллективах сами работники, — рассказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелёва.Всего к юбилею корпоративными наградами, званиями и другими поощрениями за высокие профессиональные достижения отметят более 2200 сотрудников комбината. Региональные и муниципальные награды вручат 62 сотрудникам, а 54 металлурга будут удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ.