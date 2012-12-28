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сегодня, 15:36
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Из-за кредита в 300 тысяч рублей чаплыгинец лишился квартиры

Кредит для неотложных нужд был выдан под залог квартиры.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску банка к заёмщику — последнего признали утратившим право пользования квартирой площадью 38 квадратных метров. Также принято решение о выселении и снятии с регистрационного учета.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2019 году чаплыгинец взял в банке кредит на 300 тысяч рублей. Кредит для неотложных нужд был выдан под залог квартиры, сроком на 60 месяцев и с процентной ставкой 22% годовых.

Но заёмщик по кредиту не платил. В 2021 году решением суда с него взыскали 307 450 рублей и госпошлину 12 275 рублей, но этих денег банк так и не увидел, и тогда квартира была передана на баланс банка. Поскольку она до сих пор не освобождена, а заёмщик из квартиры не выписался, банк подал иск в суд с соответствующим требованием. Суд их удовлетворил.
долг
кредит
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Комментарии (1)

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Житель
сегодня, 15:59
а как же соизмеримость долга и стоимости квартиры? или в чаплыгине там дешево стоит квартира?
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