Из-за кредита в 300 тысяч рублей чаплыгинец лишился квартиры

Кредит для неотложных нужд был выдан под залог квартиры.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску банка к заёмщику — последнего признали утратившим право пользования квартирой площадью 38 квадратных метров. Также принято решение о выселении и снятии с регистрационного учета.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2019 году чаплыгинец взял в банке кредит на 300 тысяч рублей. Кредит для неотложных нужд был выдан под залог квартиры, сроком на 60 месяцев и с процентной ставкой 22% годовых.Но заёмщик по кредиту не платил. В 2021 году решением суда с него взыскали 307 450 рублей и госпошлину 12 275 рублей, но этих денег банк так и не увидел, и тогда квартира была передана на баланс банка. Поскольку она до сих пор не освобождена, а заёмщик из квартиры не выписался, банк подал иск в суд с соответствующим требованием. Суд их удовлетворил.