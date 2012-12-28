В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет

Нелегальные товары конфискованы и будут уничтожены.

В Ельце 52-летнего уроженца республики Азербайджан привлекли к административной ответственности за оборот табачных изделий без маркировки (по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ) и незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции (по статье 14.17.2 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 июня этого года на дороге «Елец-Талица-Красное» полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107» для проверки документов водителя. В машине полицейские нашли 156 бутылок алкоголя и 860 пачек немаркированных сигарет. Мужчина сообщил, что купил всё это для продажи.В результате за сигареты его оштрафовали на 10 тысяч рублей, а за алкоголь — на 15 тысяч рублей. Вся продукция конфискована и будет уничтожена.