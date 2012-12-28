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В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
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12 минут назад
В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет
Нелегальные товары конфискованы и будут уничтожены.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 июня этого года на дороге «Елец-Талица-Красное» полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107» для проверки документов водителя. В машине полицейские нашли 156 бутылок алкоголя и 860 пачек немаркированных сигарет. Мужчина сообщил, что купил всё это для продажи.
В результате за сигареты его оштрафовали на 10 тысяч рублей, а за алкоголь — на 15 тысяч рублей. Вся продукция конфискована и будет уничтожена.
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