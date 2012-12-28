Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
Читать все
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок
Общество
В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке
Общество
Выплату от Липецка за контракт с Минобороны увеличивают с 200 тысяч до полумиллиона рублей
Общество
Маршрутка въехала в «Ниссан» на улице Меркулова
Происшествия
В Липецкой области раскрывают не менее 90% убийств и 100% преступлений на половой почве
Происшествия
Стажер из Липецка обокрал в Москве табачную лавку
Происшествия
В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доходам населения
Экономика
На НЛМК определили лучшего машиниста крана
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
45
12 минут назад

В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет

Нелегальные товары конфискованы и будут уничтожены.

В Ельце 52-летнего уроженца республики Азербайджан привлекли к административной ответственности за оборот табачных изделий без маркировки (по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ) и незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции (по статье 14.17.2 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 июня этого года на дороге «Елец-Талица-Красное» полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107» для проверки документов водителя. В машине полицейские нашли 156 бутылок алкоголя и 860 пачек немаркированных сигарет. Мужчина сообщил, что купил всё это для продажи.

В результате за сигареты его оштрафовали на 10 тысяч рублей, а за алкоголь — на 15 тысяч рублей. Вся продукция конфискована и будет уничтожена.
алкоголь
торговля
сигареты
1
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru