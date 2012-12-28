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42 минуты назад
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На 35 улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 21 октября потребители 35 улиц столкнутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 5, 45 по улице Металлистов, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 18, 21 по улице Юношеской, №№ 3а, 5а, 6/1 по улице Монтажников, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 21 по улице Ударников, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44 по улице Катукова, № 24 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 20, 20а, 21, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.

Также без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Гранитной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, 2-й Гранитной, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулка Ушакова, проезда Шишкина.

Подвоз воды организуют по адресам: улица Детская, 6, бульвар Шубина, 8, улица 6 гвардейской Дивизии, 24, улица Коммунистическая, 22а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключения воды
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Железная Логика
22 минуты назад
Чтобы трубы не перекрывать, их не надо открывать!
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Копун 2023
27 минут назад
Ещки-матрешки! Копать-перекапать !
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Илон Маск
32 минуты назад
Как мне такое? Омайгад!! Крэзирашн....
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