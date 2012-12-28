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Общество
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42 минуты назад
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На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 21 октября потребители 35 улиц столкнутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Также без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Гранитной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, 2-й Гранитной, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулка Ушакова, проезда Шишкина.
Подвоз воды организуют по адресам: улица Детская, 6, бульвар Шубина, 8, улица 6 гвардейской Дивизии, 24, улица Коммунистическая, 22а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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