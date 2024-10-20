Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
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Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
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55 минут назад
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Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
«Тойота» мирно стояла на светофоре, когда в неё влетел пьяный лихач на «Гранте».
Около 9 часов вечера «Тойота» с номерами 37-го региона (Ивановская область) стояла на светофоре, в этот момент у неё на полной скорости въехала летевшая сзади «Лада-Гранта».
Приехавшие автоинспекторы выяснили, что водитель отечественного автомобиля 1971 г.р. был пьян. Алкотестер показал 1,13 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для того, чтобы добиться таких показателей, нужно выпить примерно бутылку водки. Выяснилось, что севший за руль мужчина сумел доехать только до первого светофора и сразу совершил ДТП.
Только по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.
Виновнику аварии кроме ответственности за чужую разбитую машину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и запрет на управление транспортными средствами.
Фото Госавтоинспекции Липецка
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