Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП

«Тойота» мирно стояла на светофоре, когда в неё влетел пьяный лихач на «Гранте».

Только по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.











Нетрезвый водитель стал виновником аварии на улице Зои Космодемьянской, которая произошла в пятницу вечером, сообщили в Госавтоинспекции Липецка.Около 9 часов вечера «Тойота» с номерами 37-го региона (Ивановская область) стояла на светофоре, в этот момент у неё на полной скорости въехала летевшая сзади «Лада-Гранта».Приехавшие автоинспекторы выяснили, что водитель отечественного автомобиля 1971 г.р. был пьян. Алкотестер показал 1,13 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для того, чтобы добиться таких показателей, нужно выпить примерно бутылку водки. Выяснилось, что севший за руль мужчина сумел доехать только до первого светофора и сразу совершил ДТП.Виновнику аварии кроме ответственности за чужую разбитую машину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и запрет на управление транспортными средствами.