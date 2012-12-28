Семейный бизнес: 24-летний грязинец регулярно обворовывал сестру

В итоге с банковской карты девушки пропали 50 тысяч рублей, которыми расплачивался мужчина.

В ОМВД России по Грязинскому району расследуют дело о краже.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратилась 18-летняя местная жительница, которая пожаловалась, что с её банковского счёта пропали 53 650 рублей. Вскоре был установлен и подозреваемый: им оказался родственник девушки.Воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшей. Он в течение нескольких дней брал ей телефон и пользовался банковским приложением. Мужчина даже успел оформить кредит на родственницу. Все деньги он потратил на себя.- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - которая предусматривает до 6 лет лишения свободы, - сообщили в полиции.