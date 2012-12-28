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сегодня, 14:46
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В Ельце продолжается ликвидация серьезной аварии на водоводе

Водовод диаметром 300 мм накануне восстановили, но через 4 часа произошел новый порыв. Причина – ветхое состояние городского водопровода.

Мэр Ельца Евгений Боровских рассказал о ходе ремонтных работ на улице Уклеина: «На днях произошла авария на водоводе по ул. Уклеина. Без воды остались жители ул. Уклеина, ул. Слободская, ул. Елецкая, ул. Целыковка, ул. Комсомольская (на участке от ул. Уклеина до д. №129 по ул. Комсомольской), ул. Ленина (дома № 162, № 163).

Ситуация сложная. Этот водовод был построен в конце 70-х годов, его диаметр составляет 300 мм. Он обеспечивает водоснабжением Аргамач, Черную Слободу, Целыковку. Место порыва находится в самой нижней точке, поэтому работы по его устранению существенно осложняются. Аварийной бригаде с помощью помпы приходится откачивать воду из траншеи, где повышен уровень грунтовых вод. Кроме того, на этот участок стекает вода из расположенного выше трубопровода системы водоснабжения.

Вчера коллеги выехали на место аварии. Еще днем была локально произведена замена участка трубопровода, который составляет 140 м, велись работы по переключению водовода. Также работники сделали монтаж трубопровода, в планах было завершить аварийные работы к 20:00, и их завершили. Но в ночь система опять дала сбой, и спустя 4 часа после пуска на водоводе вновь случился порыв. Причина – износ сетей. Сотрудники прикладывают все возможные силы, чтобы быстрее обеспечить водой жителей.

Напоминаю, что по заявкам жителей организован подвоз питьевой воды. Заявки на подвоз принимаются по номеру аварийно-диспетчерской службы 8(47467)2-01-83. После завершения работ возможно повышение уровня мутности воды»



коммунальная авария
порыв
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
не-а чё
1 минуту назад
Зато всё креативно и амбициозно.
Ответить
житель
9 минут назад
какие молодцы! выходной и на благо жителей работаете! Спаси Вас Господи!
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система опять дала
17 минут назад
Что за система?
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Это не капиталисты
30 минут назад
а просто жулики
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Захарова
39 минут назад
Все что досталось от СССР и когда не поддерживается на должном уровне в руках капиталистов все рвется. И это только начало, к сожалению.
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Капиталист
36 минут назад
Нет,просто коммуняки все на отвали делали
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