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Общество
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сегодня, 14:46
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В Ельце продолжается ликвидация серьезной аварии на водоводе
Водовод диаметром 300 мм накануне восстановили, но через 4 часа произошел новый порыв. Причина – ветхое состояние городского водопровода.
Ситуация сложная. Этот водовод был построен в конце 70-х годов, его диаметр составляет 300 мм. Он обеспечивает водоснабжением Аргамач, Черную Слободу, Целыковку. Место порыва находится в самой нижней точке, поэтому работы по его устранению существенно осложняются. Аварийной бригаде с помощью помпы приходится откачивать воду из траншеи, где повышен уровень грунтовых вод. Кроме того, на этот участок стекает вода из расположенного выше трубопровода системы водоснабжения.
Вчера коллеги выехали на место аварии. Еще днем была локально произведена замена участка трубопровода, который составляет 140 м, велись работы по переключению водовода. Также работники сделали монтаж трубопровода, в планах было завершить аварийные работы к 20:00, и их завершили. Но в ночь система опять дала сбой, и спустя 4 часа после пуска на водоводе вновь случился порыв. Причина – износ сетей. Сотрудники прикладывают все возможные силы, чтобы быстрее обеспечить водой жителей.
Напоминаю, что по заявкам жителей организован подвоз питьевой воды. Заявки на подвоз принимаются по номеру аварийно-диспетчерской службы 8(47467)2-01-83. После завершения работ возможно повышение уровня мутности воды»
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