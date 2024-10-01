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Общество
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30 минут назад
Умчался наш олень в свою страну оленью
Многострадальную фигуру оленя убрали из Быханова сада за непригодностью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, парковая скульптура демонтирована в связи с непригодностью.
Напомним, что олень поселился в Быхановом саду после реконструкции парка в 2019 году. Парковую скульптуру неоднократно портили вандалы.
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