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179
30 минут назад

Умчался наш олень в свою страну оленью

Многострадальную фигуру оленя убрали из Быханова сада за непригодностью.

Липчане заметили, что недавно из Быханова сада пропала знаменитая и многострадальная фигура оленя.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, парковая скульптура демонтирована в связи с непригодностью.

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Напомним, что олень поселился в Быхановом саду после реконструкции парка в 2019 году. Парковую скульптуру неоднократно портили вандалы.
олень
Быханов сад
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