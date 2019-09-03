Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»

2 сентября в Липецке после четырех месяцев реконструкции открыли обновленный парк «Быханов сад».

Открытие парка стало удивительным для Липецка праздником. На многочисленных площадках парка звучала музыка, аниматоры развлекали детей, в амфитеатре горожан смешили колуны, свежеотстроенные корты обновляли теннисисты, а на главной сцене в честь открытия парка перед липчанами выступила арт-группа «Soprano Турецкого». Завершился праздник салютом.



Сочетание современного дизайна и природного разнообразия Быханова сада оценили врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и специально приехавший на открытие парка Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.



- Чуть меньше года прошло с того момента, как я впервые побывал в Быхановом саду. Он и тогда уже был любимым местом отдыха липчан, а после всех преобразований, которые с ним произошли за эти несколько месяцев, я уверен, он станет настоящим местом притяжения горожан. Уже сейчас я вижу, как много семей приходит сюда гулять с детьми, - сказал Игорь Артамонов. – Во всем Центрально-Черноземном регионе я не видел того, что нам удалось сделать в Быхановом саду. Если только парк «Зарядье». Конечно, сложно сравнивать, но что-то подобное может быть только в Москве.



- Думаю, что именно с этого парка началось преобразование нашего города, - считает Евгения Уваркина. – В парке чувствуется особая энергетика пространства, которая усиливается позитивной энергетикой людей. Замечательно то, что сравнительно на небольшой территории парка расположилось множество комфортных зоны отдыха – и для детей, и для взрослых.



- У меня очень хорошее настроение от того, что я увидел. Во-первых, мы познакомились с замечательной командой руководства области и города. Я впечатлен вашим мэром – это потрясающая женщина и предприниматель и, самое главное, неравнодушный человек. За время нашего общения она показала мне с десяток проектов, которые планирует реализовать в городе вместе с Игорем Артамоновым в ближайшие несколько лет, - поделился своими впечатлениями Герман Греф. – Во-вторых, меня потрясла команда Игоря Георгиевича. Это молодые, сильные ребята, которые мне абсолютно буднично заявили, что Липецк – это туристический центр России и идеальный город для предпринимателей. И, знаете, я им поверил! Потому что тот энтузиазм и уверенность, с которой они мыслят и работают, заслуживает доверия и уважения. И если говорить об открытии парка – символе вашего города и одном из самых важных объектов для жителей города, то теперь Быханов сад – парк европейского уровня, не побоюсь этого сравнения. Немного есть городов с центральной зеленой зоной, а в Липецке это есть. А кроме этого, ощущается еще и очень много любви, вложенной в проект, личной позитивной энергии. Игорь Георгиевич здесь каждый уголочек знает и рассказал мне, как это все развивается. Уверен, что с таким подходом регион преобразится. Я хочу всем нам пожелать как можно чаще встречаться на новых липецких объектах. Если такая позитивная динамика будет продолжена, то через три-четыре года Липецк мы не узнаем. Город преобразится, станет еще лучше. Для этого здесь есть самое необходимое – добрые люди с потрясающим зарядом положительной энергии.



Реконструкция Быханова сада проводилась на средства ПАО Сбербанк. За четыре месяца строители обновили более 20 000 квадратных метров покрытия аллей парка, отсыпали 10 километров тропинок-беговых дорожек, полностью заменили систему освещения, установили более 100 скамеек, смонтировали детские площадки и теннисные корты. Во время реконструкции авторы проекта максимально сохранили зеленые насаждения. К обитателям парка подселили новых соседей: ротанговые олени уже стали визитной карточкой Быханова сада. На месте старой танцплощадки создан амфитеатр, а там, где был павильон «Строитель», к ноябрю текущего года возведут новый многофункциональный спортивный центр «Времена года».



Партнерство Липецкой области и «Сбербанка» не завершится реконструкцией Быханова сада. Игорь Артамонов и Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве: банк намерен делиться с областью современными наработками и помогать внедрять эффективные технические решения в такие ключевые сферы жизни людей, как образование, здравоохранение, а также управление. Один из важнейших пунктов сотрудничества – запуск в четырех школах области персонализированных образовательных систем. В рамках частно-государственного партнерства Сбербанк поможет региону со строительством образовательных учреждений.



