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Происшествия
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сегодня, 15:22
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Не имеющий прав 31-летний водитель попытался откупиться взяткой в 4000 рублей
Полицейский от денег отказался, а водитель попал под уголовное дело.
— По данным следствия, находясь в помещении дежурной части отдела Госавтоинспекции, подозреваемый на глазах полицейского вложил деньги в бланк протокола об административном правонарушении, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но сэкономить не получилось — полицейский деньги не взял, а в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (за покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Максимальный размер наказания по данной статье — год лишения свободы. А мог бы отделаться штрафом в 5000 рублей.
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