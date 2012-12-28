Не имеющий прав 31-летний водитель попытался откупиться взяткой в 4000 рублей

Полицейский от денег отказался, а водитель попал под уголовное дело.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего не имеющего водительских прав мужчины, который попался за рулём инспекторам ДПС. За это на мужчину начали составлять протокол по части первой 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкция этой статьи — штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Но мужчина решил сэкономить и предложил инспектору ДПС за непривлечение к административной ответственности 4 000 рублей.— По данным следствия, находясь в помещении дежурной части отдела Госавтоинспекции, подозреваемый на глазах полицейского вложил деньги в бланк протокола об административном правонарушении, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Но сэкономить не получилось — полицейский деньги не взял, а в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (за покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Максимальный размер наказания по данной статье — год лишения свободы. А мог бы отделаться штрафом в 5000 рублей.