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сегодня, 15:22
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Не имеющий прав 31-летний водитель попытался откупиться взяткой в 4000 рублей

Полицейский от денег отказался, а водитель попал под уголовное дело.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего не имеющего водительских прав мужчины, который попался за рулём инспекторам ДПС. За это на мужчину начали составлять протокол по части первой 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкция этой статьи — штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Но мужчина решил сэкономить и предложил инспектору ДПС за непривлечение к административной ответственности 4 000 рублей.

— По данным следствия, находясь в помещении дежурной части отдела Госавтоинспекции, подозреваемый на глазах полицейского вложил деньги в бланк протокола об административном правонарушении, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Но сэкономить не получилось — полицейский деньги не взял, а в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (за покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Максимальный размер наказания по данной статье — год лишения свободы. А мог бы отделаться штрафом в 5000 рублей. 
покушение
взятка
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
наверно
10 минут назад
правила соблюдал получше, чем большинство получивших права.
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С Дачного
24 минуты назад
Почему водителей перед выходом в рейс проверяют на наличие алкоголя. А сотрудников не проверяют на полиграфе. Было бы справедливо! А так порядка не будет. Каста неприкасаемых
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65+
33 минуты назад
Сейчас только полный кретин может предложить инспекторам деньги ! Они за выявления взяточника больше благ поимеют !
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омсквич
10 минут назад
Краснодарским бы это скажи. Прицепились к 2 ящикам вина в багажнике мол разрешено только 2 литра
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странно
39 минут назад
Что за чудо, который в 31 год не имел прав
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Сергей
45 минут назад
Невидимая дерзость
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vlad
58 минут назад
Давать нужно борзыми щенками.
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товарищ Поддорожный
сегодня, 15:34
Это разве взятка? Это подачка!
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