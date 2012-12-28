Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города

Рассказываем все самое главное про наступивший четверг.

Погода в Липецке будет точь-в-точь, как день назад: температура 6-8 градусов, облачно и небольшие дожди.









С 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 24; Кузьминской, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а; Молодёжной, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25; Северный Рудник, 27. В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Кузьминской и Северный Рудник.













С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях прекратят подачу электроэнергии на улицах 9-го Мая, 10 шахта, А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Вермишева, Винницкой, Водной, Гоголя, Д.Бедного, Задорожной, К. Булавина, Космонавтов, Курчатова, Маршала Рыбалко Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Прокатной, Садовой, Семенова-Тян-Шанского, Союхной, Суворова, Третьякова, У. Громовой, Харьковской, Шахтёрской, на площадях Заводской, Металлургов, Победы, на проспектах Мира и Победы, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Щепкина, в садоводчествах «Восход», «Металлург-2», «Сокол-1».











Знаменательное событие состоится в 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Липецкий государственный духовой оркестр под управлением главного дирижёра Заслуженного работника культуры РФ Василия Самарина откроет юбилейный 10-й сезон (12+).













Липецкий государственный академический театр драма им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «История с м…», по мотивам «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова (12+).











Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) в 17:00 покажет нестареющую классику – спектакль «Отцы и дети» по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» (12+).









В Липецком кукольном театре (ул. Гагарина, 74) начались гастроли Московского театра кукол. Стартуют они с показа совсем не детского спектакля «Однажды в Голливуде» (16+).









Эта история основана на реальных отношениях Уолта Диснея и Памелы Трэверс в период съёмок фильма «Мэри Поппинс». Часто бывает, что писатель сочиняет одну историю, а режиссёр видит её совсем по-другому. Кажется, ничто не может примирить авторов, что разногласия будут бесконечными… И только время и зрители расставляют всё по местам. Авторы определяют жанр спектакля как драматическое противостояние с использованием условно планшетных кукол и приёмов.





Ещё один спектакль покажут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 23). В 19:03 к зрителям выйдут артисты «Театра под деревом» и продемонстрируют экологическую постановку «Прикосновение» (6+).















Фото vk.com/vbiblioteku







Мероприятия из цикла «А у нас во дворе!» (0+) сегодня состоится в 16:00 возле дома на улице Студёновской, 5. Ди-джеи, аниматоры и организаторы различных конкурсов доставят праздник прямо на дом.











На кинофестивале паралимпийского кино «Преодоление» (6+) показы состоятся сегодня в Областном Центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) с 11:00.









Кинопремьеры





По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее любопытными новинками.





«Про мою маму и про меня». Россия, 2024. Комедия, драма. Режиссёр Дмитрий Губарев (12+).





СССР, 1970-е. У девочки Лены настоящий писательский талант — в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой отражен не только окружающий ее мир и близкие люди, но и ее личные переживания, мечты, надежды. Ее мама работает в документальном кино, и у нее — свои проблемы и свои мечты. Так уж сложилось, что переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти.





В ролях: Нонна Гришаева, Александр Олешко, Светлана Антонова, Георгий Дронов.









«Кореша». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Денис Павлов (16+).





Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.





В ролях: Никита Кологривый, Георгий Дронов, Владимир Карпук, Настасья Самбурская.









«Бэмби. История жизни в лесу». Франция, 2024. Драма. Режиссёр Мишель Фесслер (12+).





История всемирно известного олененка, познающего большой мир. Долгожданная художественная экранизация знаменитой классической истории Феликса Зальтена, на которой выросло не одно поколение детей. История рождения, взросления и опасных приключений маленького олененка Бемби и его лесных друзей.









«Робин Гуд и Хранители леса». Великобритания, Ирландия, 2024. Фэнтези, семейный. Режиссёр Филипп Хоукинс (12+).





11-летняя Робин и ее верные друзья «Капюшоны» превратили заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство, которое оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в красочные планы Робин и ее друзей, поэтому они берут дело в свои руки.





В ролях: Наоми Харрис, Гвендолин Кристи, Марк Уильямс.









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С 10:00 до 15:00 будет снижено давление холодной воды в так называемых новых микрорайонах Липецка, а именно №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, «Европейском», «Елецком», МЖК, «Победа», «Университетском».В промежутке с с 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат дома на улицах З.Космодемьянской, Московской, Ново-Весовой, Фурманова, переулок Рудный.С раннего утра в Липецке появились проблемные участки для движения, например – на улице Октябрьской, куда лучше сегодня утром не соваться. Узнавать о дорожной ситуации помогут «Яндекс-карты» и аналогичные приложения.Солисткой сегодняшнего концерта выступит москвичка Софья Онопченко, финалистка 6-го сезона проекта «Голос», певица театра Александра Градского «Градский Холл» и Академического большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева. Ее программа включает песни из репертуара Людмилы Зыкиной, а также хиты российской и зарубежной эстрады.Кроме того, в исполнении оркестра вы услышите Рок-сюиту В. Гноро, «Большой вальс» В. Гаврилина, Вальс из кинофильма «Анна на шее» И. Шварца, «Концертный марш» И. Дунаевского. И, конечно, не обойдется и без виртуозного соло на саксофоне Никиты Трубицина.Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.Спектакль сегодня покажут дважды – в 15:00 и в 19:00.Вас ожидает история о неиссякаемой красоте природы, о чудесах, которые нас окружают. Каждый находит во время спектакля что-то внутри себя. И единое, снаружи, с жизнью — и всеми нами.Отдельный показ состоится в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00. Сюда вынесли демонстрацию фильма о незрячих спортсменах «Вижу сердцем»